Смена противника. Почему эстонские националисты теперь борются не с русскими, а с ЕС



EKRE теперь главная националистическая партия Эстонии. Даже ее сайт ведется исключительно на эстонском языке. Национальное государство у нее на первом месте во всех официальных документах. Молодежное крыло партии ”Синее пробуждение” создало себе неоднозначную репутацию проведением ежегодных факельных шествий и любовью к традиционным языческим ритуалам дохристианской Эстонии. EKRE чтит воевавших на стороне гитлеровской Германии эстонцев из дивизии ваффен СС 1-я эстонская. Критики партии говорят, что она как минимум не препятствует неонацистам в своей среде, а как максимум — исповедует те же самые взгляды, лишь несколько смягченные в публичной сфере.

Казалось бы, все это привычный набор эстонских националистов, к которому должен прилагаться еще один обязательный элемент — сильная неприязнь к русскоязычным жителям Эстонии (25% населения страны), а также их потенциальному защитнику — Кремлю. Но в реальности оказалось, что новые эстонские правые не готовы игнорировать столь большой сегмент электората.

Еще во время избирательной кампании лидер EKRE Март Хельме в зависимости от аудитории заметно менял риторику о России: эстонской он говорил про ”страну-агрессора”, а в интервью русскоязычным СМИ — про то, что ”русские — это не народ, а цивилизация” с богатой культурой, с которой надо считаться и с которой надо выстраивать отношения. ”Соглашусь… с Сергеем Лавровым, который сказал, что гарантией безопасности стран Балтии является добросовестная и миролюбивая Россия”, — сделал удивительное заявление лидер националистов в интервью Rus. Postimees.

Большинству русскоязычных в Эстонии нравится, когда эстонский политик соглашается с главой МИД России Сергеем Лавровым. К тому же на представления этих людей о мире, во многом формируемые российским телевидением, хорошо ложатся как проповедуемый EKRE евроскепсис (Эстония, дескать, потеряла свою самостоятельность, все приказы идут из Брюсселя, крупные страны Европы перетягивают на себя экономическое одеяло), так и разговоры, что мигранты захлестнули Европу и что Эстонию надо от них оградить.

Прагматизм побеждает



EKRE смягчила позицию и по одному из самых чувствительных для стран Балтии вопросов — о закрытии русских школ. Теперь партия говорит лишь о том, что языковую реформу надо продолжить. Но реформа идет уже не первое десятилетие, а значит, и ее продолжение может затянуться надолго. Во всяком случае, до выборов в муниципальные органы власти в 2021 году русскую тему националисты, скорее всего, трогать не станут.

Изменение риторики EKRE в отношении языковой реформы также связано с желанием найти единомышленников среди русскоязычных и создать правящую коалицию с Центристской партией, за которую голосует большинство русских эстонцев. Ее представители, такие как, например, депутат Европарламента Яна Тоом, в публичном пространстве отстаивают права неграждан и, в частности, блокируют проведение языковой реформы. Если бы не коалиция с крайне правыми, центристам пришлось бы уступить кресло премьера Партии реформ, которая на парламентских выборах заняла первое место.

Но дело не ограничивается только тонкостями межпартийных переговоров в парламенте. Резкая риторика EKRE действительно становится все более популярной среди русскоязычных в Эстонии. Еще в марте, согласно опросам, новые правые опередили центристов по уровню поддержки среди эстонских избирателей.

Из маргиналов в мейнстрим



EKRE, созданной в 2012 году в результате слияния аграрно-центристской партии Народный союз Эстонии и Эстонского национального движения, на раскрутку понадобилось несколько лет. Умело используя волну евроскепсиса, Март Хельме привел свою партию в парламент на выборах 2015 года; EKRE тогда набрала 8% голосов. А в 2019-м — уже 17,8%. В прошлом году эстонская пресса писала, что численность EKRE быстро растет: в то время как основные партии теряли своих сторонников десятками, националисты, наоборот, набирали их сотнями.