Smart-ID сейчас не работает, попробуйте снова около 13 часов

Forte позвонил на линию помощи Smart-ID и получил там подтверждение, что услуга перестала работать после 11 часов.

Обслуживающий клиентов работник добавил, что перебои обычно кратковременные, и посоветовал примерно через час попробовать снова. Так что незадолго до 13 часов пользователю может повезти больше.

Forte 12 марта писал, что эстоноземельцы в последнее время используют для идентификации Smart-ID больше, чем конкурирующий Mobiil-ID.

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