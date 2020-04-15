15.04.2020, 12:06

Smart-ID сейчас не работает, попробуйте снова около 13 часов

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Smart-ID
Smart-IDFoto: Oliver Tsupsman

Сегодня утром около 11 часов прервалась услуга Smart-ID, и она может восстановиться около 13 часов.

Forte позвонил на линию помощи Smart-ID и получил там подтверждение, что услуга перестала работать после 11 часов.

Обслуживающий клиентов работник добавил, что перебои обычно кратковременные, и посоветовал примерно через час попробовать снова. Так что незадолго до 13 часов пользователю может повезти больше.

Forte 12 марта писал, что эстоноземельцы в последнее время используют для идентификации Smart-ID больше, чем конкурирующий Mobiil-ID.

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