СЛУХИ | Закон о сожительстве, русская школа, прямые президентские выборы. Сегодня начинается обсуждение самых сложных вопросов

Это означает, что по закону сейчас следует создать профицит и что финансовое состояние страны, до которого ее довела уходящая коалиция Ратас-Осиновский-Сеэдер, оказалось еще хуже, чем предполагалось.

Из-за нехватки средств не прошло, например, предложение о снижении акцизов, несмотря на политическое единодушие среди возможных партнеров по коалиции.

Поскольку многие несложные вопросы уже решены, то на очереди — т.н. ”красные линии”. Для EKRE такими линиями является аннулирование закона о сожительстве и определение брака на законодательном уровне как союза между мужчиной и женщиной; отказ от проекта Rail Baltic, внедрение гражданской инициативы и народных президентских выборов.

Издание отмечает, что легче всего достигнуть компромисса по последнему вопросу, поскольку такой же пункт имеется и в программе Центристской партии. Isamaa в данном вопросе более скептична, считая Эстонию парламентской республикой, решения в которой принимает Рийгикогу.

Что касается Rail Baltic, то здесь все намного сложнее, поскольку ”центрист номер два” Кадри Симсон как министр экономики лично занималась продвижением проекта и сложно представить, на каких условиях центристы могли бы от него отказаться. Аннулирование закона о сожительстве для многих политиков партии также неприемлемо. По этому вопросу центристы предлагают с их точки зрения компромисс, выражающийся в сохранении статуса кво. То есть закон о сожительстве будет иметься, но применительных актов новая коалиция принимать не будет.