20.03.2019, 10:21

СЛУХИ | Закон о сожительстве, русская школа, прямые президентские выборы. Сегодня начинается обсуждение самых сложных вопросов

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rus.delfi.ee
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EKREIKE koosolek 12.03.2019
Foto: Andres Putting

Общественности об этом еще не сообщалось, но для новой коалиции денег в бюджете меньше ожидаемого, пишет Eesti Ekspress. По предварительным данным Министерства финансов, в прошлом году госбюджет оказался в структурном минусе.

Это означает, что по закону сейчас следует создать профицит и что финансовое состояние страны, до которого ее довела уходящая коалиция Ратас-Осиновский-Сеэдер, оказалось еще хуже, чем предполагалось.

Из-за нехватки средств не прошло, например, предложение о снижении акцизов, несмотря на политическое единодушие среди возможных партнеров по коалиции.

Поскольку многие несложные вопросы уже решены, то на очереди — т.н. ”красные линии”. Для EKRE такими линиями является аннулирование закона о сожительстве и определение брака на законодательном уровне как союза между мужчиной и женщиной; отказ от проекта Rail Baltic, внедрение гражданской инициативы и народных президентских выборов.
Издание отмечает, что легче всего достигнуть компромисса по последнему вопросу, поскольку такой же пункт имеется и в программе Центристской партии. Isamaa в данном вопросе более скептична, считая Эстонию парламентской республикой, решения в которой принимает Рийгикогу.

Что касается Rail Baltic, то здесь все намного сложнее, поскольку ”центрист номер два” Кадри Симсон как министр экономики лично занималась продвижением проекта и сложно представить, на каких условиях центристы могли бы от него отказаться. Аннулирование закона о сожительстве для многих политиков партии также неприемлемо. По этому вопросу центристы предлагают с их точки зрения компромисс, выражающийся в сохранении статуса кво. То есть закон о сожительстве будет иметься, но применительных актов новая коалиция принимать не будет.

Одним из основных обещаний Isamaa является добровольность второй пенсионной ступени. EKRE в этом вопросе вроде бы палки в колеса вставлять не собирается, да и от центристов четкой позиции пока не прозвучало. В понедельник прошло первое серьезное обсуждение будущего второй ступени, к которому были привлечены и эксперты. К общему решению прийти пока не удалось. Ходят слухи (повторимся — это всего лишь слухи), что Юри Ратас склоняется к тому, чтобы все-таки сделать вторую ступень добровольной.

Большое количество спекуляций касается будущей должности Марта Хельме. Поговаривают, что сам он не очень заинтересован в министерском кресле, а вот его сын Мартин считает, что глава партии все же должен входить в правительство. В качестве альтернативы Хельме-старшему могла бы подойти должность евродепутата или спикера Рийгикогу. Однако, более вероятно, что спикером станет Хенн Пыллуаас.

Издание пишет, что, скорее всего, сегодня должны решиться самые сложные вопросы: что станет с законом о сожительстве, Rail Baltic, второй пенсионной ступенью, народной инициативой, прямыми президентскими выборами, политикой гражданства и русскоязычным образованием.

До этого обсуждение сложных тем происходило лишь поверхностно и более представляло собой ”зондирование почвы”. Заключенные договоренности пока касались более легких вопросов, ”красные линии” были оставлены напоследок. Всего получить не сможет никто, от чего-то придется отказываться.

И в заключение народная загадка: В какой фракции Рийгикогу имеется два члена, один из которых закончил Ленинградскую высшую партийную школу КПСС, а другой — служил в советской армии политруком? Ответ: EKRE (Рихо Бревель и Алар Ланеман).

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