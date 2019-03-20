СЛУХИ | Закон о сожительстве, русская школа, прямые президентские выборы. Сегодня начинается обсуждение самых сложных вопросов

Одним из основных обещаний Isamaa является добровольность второй пенсионной ступени. EKRE в этом вопросе вроде бы палки в колеса вставлять не собирается, да и от центристов четкой позиции пока не прозвучало. В понедельник прошло первое серьезное обсуждение будущего второй ступени, к которому были привлечены и эксперты. К общему решению прийти пока не удалось. Ходят слухи (повторимся — это всего лишь слухи), что Юри Ратас склоняется к тому, чтобы все-таки сделать вторую ступень добровольной.
Большое количество спекуляций касается будущей должности Марта Хельме. Поговаривают, что сам он не очень заинтересован в министерском кресле, а вот его сын Мартин считает, что глава партии все же должен входить в правительство. В качестве альтернативы Хельме-старшему могла бы подойти должность евродепутата или спикера Рийгикогу. Однако, более вероятно, что спикером станет Хенн Пыллуаас.
Издание пишет, что, скорее всего, сегодня должны решиться самые сложные вопросы: что станет с законом о сожительстве, Rail Baltic, второй пенсионной ступенью, народной инициативой, прямыми президентскими выборами, политикой гражданства и русскоязычным образованием.
До этого обсуждение сложных тем происходило лишь поверхностно и более представляло собой ”зондирование почвы”. Заключенные договоренности пока касались более легких вопросов, ”красные линии” были оставлены напоследок. Всего получить не сможет никто, от чего-то придется отказываться.
И в заключение народная загадка: В какой фракции Рийгикогу имеется два члена, один из которых закончил Ленинградскую высшую партийную школу КПСС, а другой — служил в советской армии политруком? Ответ: EKRE (Рихо Бревель и Алар Ланеман).
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