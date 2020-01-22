СЛУХИ В ГАРАЖЕ | Лимузин для визита Путина уже привезли в Эстонию?

На выходных уже сообщалось, что в эстонском регистре моторных транспортных средств был поставлен на учет необычный автомобиль. Это самый дорогой лимузин, производимый автогигантом Mercedes-Benz — Maybach S 650 Pullman Guard (стоимостью 1,4 млн евро).
Данные регистра показывают, что это не б/у, а новенький автомобиль (с пробегом всего 500 километров) с броневой защитой, предназначенный для передвижения первых лиц государства.
Для кого могла бы быть предназначена эта машина представительского класса? Поиск по данным не дал результата — ни одно эстонское государственное учреждение или ведомство такое транспортное средство не приобретало.
Предположение, что бронированный лимузин был куплен частным лицом тоже было бы странным — трудно представить, что кому-то в здешних условиях мог бы потребоваться такой дорогой и защищенный автомобиль.
Какие еще остаются варианты? Известно, что в этом году в Эстонию приглашены президенты США и России. Хотя оба еще не подтвердили свой приезд, но ведь известно, что соответствующие службы заранее готовят визит даже в том случае, когда существует всего лишь его возможность.
Что касается Трампа, то он здесь вряд ли причастен, потому что всегда во время визитов использует свой специальный автомобиль. У Путина с 2018 года есть лимузин российского производства Aurus. Но до этого российский президент долгое время предпочитал именно лимузин Mercedes-Benz Pullmann Guard.
Путина пригласили на всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет этим летом в Тарту. А перед приездом очень важного гостя отвечающее за его безопасность спецподразделение полиции наверняка хочет основательно потренироваться.
Известно также, что автопроизводители для визитов очень важных лиц могут дать принимающей стороне спецавтомобиль просто в пользование. Может приезд Путина считается настолько вероятным, что его передвижение по Эстонии хотят проиграть по возможности наиболее достоверным способом? Для этого как раз очень подходит взятый регистром на учет немецкий бронированный лимузин.
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