СЛУХИ В ГАРАЖЕ | Лимузин для визита Путина уже привезли в Эстонию?

Данные регистра показывают, что это не б/у, а новенький автомобиль (с пробегом всего 500 километров) с броневой защитой, предназначенный для передвижения первых лиц государства.

Для кого могла бы быть предназначена эта машина представительского класса? Поиск по данным не дал результата — ни одно эстонское государственное учреждение или ведомство такое транспортное средство не приобретало.

Предположение, что бронированный лимузин был куплен частным лицом тоже было бы странным — трудно представить, что кому-то в здешних условиях мог бы потребоваться такой дорогой и защищенный автомобиль.

Какие еще остаются варианты? Известно, что в этом году в Эстонию приглашены президенты США и России. Хотя оба еще не подтвердили свой приезд, но ведь известно, что соответствующие службы заранее готовят визит даже в том случае, когда существует всего лишь его возможность.

Что касается Трампа, то он здесь вряд ли причастен, потому что всегда во время визитов использует свой специальный автомобиль. У Путина с 2018 года есть лимузин российского производства Aurus. Но до этого российский президент долгое время предпочитал именно лимузин Mercedes-Benz Pullmann Guard.

Путина пригласили на всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет этим летом в Тарту. А перед приездом очень важного гостя отвечающее за его безопасность спецподразделение полиции наверняка хочет основательно потренироваться.