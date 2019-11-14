Слухи | Тоомас Хендрик Ильвес планирует вернуться в Эстонию?

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в последние годы вместе с женой Йевой и сыном Хансом Хендриком живет в США и работает приглашенным преподавателем в Стэнфордском университете, но стали ходить слухи, что он планируется вернуться в Эстонию, пишет Õhtuleht.
Такие слухи зародились на конференции в честь 30-летия падения Берлинской стены, которая состоялась в прошлую субботу. Советник Ильвеса Урве Эльзас сказала при этом, что ей ничего о планах по переезду неизвестно: ”Я действительно не в курсе ежедневных поездок господина Ильвеса. У меня такой информации нет”.
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