Слухи | Тоомас Хендрик Ильвес планирует вернуться в Эстонию?

Такие слухи зародились на конференции в честь 30-летия падения Берлинской стены, которая состоялась в прошлую субботу. Советник Ильвеса Урве Эльзас сказала при этом, что ей ничего о планах по переезду неизвестно: ”Я действительно не в курсе ежедневных поездок господина Ильвеса. У меня такой информации нет”.

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