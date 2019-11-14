14.11.2019, 12:30

Слухи | Тоомас Хендрик Ильвес планирует вернуться в Эстонию?

 (6)
EST
Toomas Hendrik Ilves intervjuu
Toomas Hendrik Ilves intervjuuFoto: Andres Putting

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в последние годы вместе с женой Йевой и сыном Хансом Хендриком живет в США и работает приглашенным преподавателем в Стэнфордском университете, но стали ходить слухи, что он планируется вернуться в Эстонию, пишет Õhtuleht.

Такие слухи зародились на конференции в честь 30-летия падения Берлинской стены, которая состоялась в прошлую субботу. Советник Ильвеса Урве Эльзас сказала при этом, что ей ничего о планах по переезду неизвестно: ”Я действительно не в курсе ежедневных поездок господина Ильвеса. У меня такой информации нет”.

Полностью статью можно прочитать в Õhtuleht.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: