12.08.2019, 17:50

Слухи об очередном сокращении на Tallinna TV предвещают закрытие канала


rus.delfi.ee
EST
Слухи об очередном сокращении на Tallinna TV предвещают закрытие канала
Foto: Ester Vaitmaa

19 июня Tallinna TV со дня сократил восемь сотрудников. Теперь же появилась информация, что сотрудников телеканала ждет очередное сокращение.

Согласно данным Delfi, с 2020 года планируется закрыть телеканал. Однако ни один связанный с Tallinna TV человек не подтверждает ни сухи о сокращениях, ни слухи о закрытии.

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