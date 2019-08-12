Слухи об очередном сокращении на Tallinna TV предвещают закрытие канала

19 июня Tallinna TV со дня сократил восемь сотрудников. Теперь же появилась информация, что сотрудников телеканала ждет очередное сокращение.
Согласно данным Delfi, с 2020 года планируется закрыть телеканал. Однако ни один связанный с Tallinna TV человек не подтверждает ни сухи о сокращениях, ни слухи о закрытии.
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