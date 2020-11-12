12.11.2020, 08:20
СЛУХИ | На пост главы МВД есть два кандидата. Один состоит в EKRE, другой — нет
По данным издания Eesti Päevaleht, у EKRE есть два кандидата на пост министра внутренних дел. Это Лео Куннас и Марк Майоров.
По данным издания Eesti Päevaleht, у EKRE есть два кандидата на пост министра внутренних дел. Это Лео Куннас и Марк Майоров.
Фаворитом при этом считается подполковник в отставке и депутат Куннас. Майоров хоть также является бывшим офицером Сил обороны (майором по званию) и даже был советником Марта Хельме, не так хорошо знает сферу, как Куннас, и не привык к публичным выступлениям.
Однако в отличие от Куннаса он состоит в ERKE, что в данном случае говорит в его пользу.
Об отставке Марта Хельме с поста министра внутренних дел мы писали ЗДЕСЬ.
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