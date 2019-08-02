СЛУХИ: Кадри Симсон предпочитает итальянца эстонцу

Поговаривают о каком-то таинственном итальянце. По данным издания, речь может идти о Стефано Грасси, нынешнем главе кабинета верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Моргерини.

Некоторые удивляются, почему Симсон не хочет нанять кого-нибудь из эстонцев, кто помимо прочего был бы хорошо осведомлен о политической ситуации в стране. Все главы кабинетов предыдущих евродепутатов позже получали высокие посты в ЕС, что приносит Эстонии большую пользу.