СЛУХИ: Кадри Симсон предпочитает итальянца эстонцу

По некоторой информации, имя Кадри Симсон фигурирует в списке кандидатов на пост еврокомиссара по вопросам энергетики, составляемой Урсулой фон дер Ляйен. При этом в кулуарах поговаривают, что Симсон планирует назначить главой своего кабинета не эстонца, а человека из какой-нибудь другой страны ЕС, пишет Eesti Päevaleht.
Поговаривают о каком-то таинственном итальянце. По данным издания, речь может идти о Стефано Грасси, нынешнем главе кабинета верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Моргерини.
Некоторые удивляются, почему Симсон не хочет нанять кого-нибудь из эстонцев, кто помимо прочего был бы хорошо осведомлен о политической ситуации в стране. Все главы кабинетов предыдущих евродепутатов позже получали высокие посты в ЕС, что приносит Эстонии большую пользу.
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