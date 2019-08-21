Случайность или новая тенденция? Рейтинг реформистов упал, центристов — вырос

Согласно проведенным в период с 22 июля по 19 августа опросам социологической фирмы Norstat, за реформистов готовы проголосовать 36,1% избирателей, что на 1,3 процентных пункта ниже, чем на прошлой неделе.
Второе место удерживают центристы, рейтинг которых за неделю вырос с 19,2% до 20,3%. При этом поддержка реформистов сокращается уже вторую неделю подряд, а у центристов рейтинг растет, пишет rus.err.ee.
Третье место по-прежнему занимает EKRE (15,7%), за которыми следуют социал-демократы (10,4%) и Isamaa (8%). Популярность не входящей в парламент партии "Эстония 200" составляет 4%. Еще 2,8% избирателей готовы поддержать "Зеленых Эстонии", а рейтинги остальных политических партий остаются ниже 1%.
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