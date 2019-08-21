Случайность или новая тенденция? Рейтинг реформистов упал, центристов — вырос

Второе место удерживают центристы, рейтинг которых за неделю вырос с 19,2% до 20,3%. При этом поддержка реформистов сокращается уже вторую неделю подряд, а у центристов рейтинг растет, пишет rus.err.ee.

Третье место по-прежнему занимает EKRE (15,7%), за которыми следуют социал-демократы (10,4%) и Isamaa (8%). Популярность не входящей в парламент партии "Эстония 200" составляет 4%. Еще 2,8% избирателей готовы поддержать "Зеленых Эстонии", а рейтинги остальных политических партий остаются ниже 1%.