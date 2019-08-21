Случайность или новая тенденция? Рейтинг реформистов упал, центристов — вырос(1)
Согласно проведенным в период с 22 июля по 19 августа опросам социологической фирмы Norstat, за реформистов готовы проголосовать 36,1% избирателей, что на 1,3 процентных пункта ниже, чем на прошлой неделе.
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