23.01.2020, 07:40

Слово свободно? Учителя поспорили с министром Майлис Репс и были наказаны


Мадис Юрген
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Слово свободно? Учителя поспорили с министром Майлис Репс и были наказаны
ÜTLEVAD TÕE VÄLJA: Martin Saar (vasakul) on Tallinna Reaalkooli õppealajuhataja, üks parimaid keemiaõpetajaid Eestis. Madis Somelar on Tallinna Reaalkooli õppealajuhataja, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi esimees.Vallo Kruuser

Издание Eesti Ekspress пишет, что заведующие учебной частью Таллиннской реальной школы Мадис Сомелар (37) и Мартин Саар (32) не получили звание педагога-мастера, так как слишком много говорили.

Ходатайство о присвоении квалификации мужчины подали 5 октября 2019 года. Через три дня они приняли участие в программе ”Suud puhtaks” на ETV, где дискутировали на тему отмены выпускных экзаменов в школе.

Как и большинство участников, Саар и Сомелар говорили о том, что соответствующий законопроект не продуман. Некоторые их реплики сопровождались недовольным взглядом министра образования Майлис Репс.

16 ноября Сомелар и Саар предстали перед оценочной комиссией. Беседа прошла в положительном ключе. Ни одного замечания мужчинам, по их словам, сделано не было.

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Однако дело приняло неожиданный оборот. До члена правления Союза учителей Эстонии Астрид Сильдник дошли слухи, будто после записи передачи, в гримерке, участники дискуссии, в том числе Сомелар и Саар, оскорбили министра.

Сильдник собрала информацию и направила в комиссию обращение в связи с подозрением на нарушение со стороны ходатайствующих профессиональной этики.

Председатель правления союза Маргит Тимаков потребовала у Сомелара и Саара объяснений и получила их 23 декабря, как и было условлено. Сомелар и Саар при посредничестве адвоката сказали, что не оскорбляли ни министра, ни работников министерства.

3 января комиссия собралась для принятия решения о квалификации. Тимаков заявила, что Сомелар и Саар нарушили кодекс этики учителей. В итоге, по результатам голосования, в удовлетворении ходатайства им было отказано.

По мнению Саара, все произошло из-за критики, которой они подвергали союз ранее.

”Очевидно мы имеем дело с ситуацией, когда воплощение свободы слова в системе образования на практике имеет тяжелые последствия. Люди должны знать и уметь учитывать то, насколько свободным в действительности у нас является слово”, — отметил он.

Представитель коммуникационного бюро Министерства образования и науки Тарму Курм сказал изданию, что министру Майлис Репс действительно местами казалось, что в ходе состоявшегося после записи передачи обсуждения кое-кто из участников отнесся к ней неучтиво, но конкретных имен министр называть не стала.

Директор школы Костивере Ольга Сайковская, которая также принимала участие в той передаче, рассказала, что после записи дискуссия действительно продолжилась, но все происходило в рамках приличия.

”Да, тон разговора был немного эмоциональным, но не из-за Саара или Сомелара”, — отметила она. По словам Сайковской, они говорили спокойно, и это, скорее, другие учителя были немного на взводе. ”Не могу сказать, что они нападали на министра. Насколько я помню, эти два человека не нарушали правил приличия”, — сказала директор.

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