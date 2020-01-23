Слово свободно? Учителя поспорили с министром Майлис Репс и были наказаны

Ходатайство о присвоении квалификации мужчины подали 5 октября 2019 года. Через три дня они приняли участие в программе ”Suud puhtaks” на ETV, где дискутировали на тему отмены выпускных экзаменов в школе.

Как и большинство участников, Саар и Сомелар говорили о том, что соответствующий законопроект не продуман. Некоторые их реплики сопровождались недовольным взглядом министра образования Майлис Репс.

16 ноября Сомелар и Саар предстали перед оценочной комиссией. Беседа прошла в положительном ключе. Ни одного замечания мужчинам, по их словам, сделано не было.

Однако дело приняло неожиданный оборот. До члена правления Союза учителей Эстонии Астрид Сильдник дошли слухи, будто после записи передачи, в гримерке, участники дискуссии, в том числе Сомелар и Саар, оскорбили министра.

Сильдник собрала информацию и направила в комиссию обращение в связи с подозрением на нарушение со стороны ходатайствующих профессиональной этики.

Председатель правления союза Маргит Тимаков потребовала у Сомелара и Саара объяснений и получила их 23 декабря, как и было условлено. Сомелар и Саар при посредничестве адвоката сказали, что не оскорбляли ни министра, ни работников министерства.

3 января комиссия собралась для принятия решения о квалификации. Тимаков заявила, что Сомелар и Саар нарушили кодекс этики учителей. В итоге, по результатам голосования, в удовлетворении ходатайства им было отказано.

По мнению Саара, все произошло из-за критики, которой они подвергали союз ранее.