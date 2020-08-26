Словенская "Мура" прилетела в Таллинн без одного игрока. У него коронавирус

Словенский клуб сообщил, что тестирование на коронавирус прошли все члены команды, согласно протоколу УЕФА, и у одного из них обнаружили коронавирус (его имя не разглашается).

Остальные члены клуба "Мура" прибыли сегодня в Таллинн около 11:00 чартерным рейсом и разместились в отеле. Словенская команда в Таллинне вновь прошла тестирование на коронавирус, результаты которого будут известны позже.

Матч "Нымме Калью" — "Мура" пройдет на стадионе "Кадриорг" 27 августа в 17:30.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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