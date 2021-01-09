Слова реформистов о вопросе присоединения Эстонии к России дошли до российских СМИ

Российское издание ТАСС ссылается на пост премьер-министра Юри Ратаса. Новость в России вышла с таким заголовком: "Премьер Эстонии счел невозможным выносить на референдум вопрос присоединения страны к РФ".

Далее следует короткий пересказ поста в Facebook Ратаса. "Премьер-министр Эстонии Юри Ратас считает невозможным обсуждение на референдуме вопроса о присоединении республики к России. Свое мнение глава кабмина высказал в субботу, комментируя соответствующее предложение ряда оппозиционных депутатов.

"В первом параграфе Конституции Эстонской Республики говорится, что Эстония является независимой и суверенной демократической республикой, в которой народ является носителем высшей государственной власти", — написал Ратас в Facebook.

"На мой взгляд, все эстонские политические силы должны однозначно осудить такое предложение, — добавил премьер. — Уверен, что президент республики поступит так же".

Ранее депутаты от оппозиционной Партии реформ Урмас Круузе, Антс Лаанеотс и Юри Яансон предложили внести к законопроекту по референдуму о браке поправку с таким вопросом: "Было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы страна была в составе России?"

Сегодня Delfi сообщил, что реформисты уже отозвали поправку с вышеуказанным вопросом.