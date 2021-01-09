Слова реформистов о вопросе присоединения Эстонии к России дошли до российских СМИ(18)
Издание ТАСС ознакомилось с эстонской политической повесткой.
Издание ТАСС ознакомилось с эстонской политической повесткой.
Российское издание ТАСС ссылается на пост премьер-министра Юри Ратаса. Новость в России вышла с таким заголовком: "Премьер Эстонии счел невозможным выносить на референдум вопрос присоединения страны к РФ".
Далее следует короткий пересказ поста в Facebook Ратаса. "Премьер-министр Эстонии Юри Ратас считает невозможным обсуждение на референдуме вопроса о присоединении республики к России. Свое мнение глава кабмина высказал в субботу, комментируя соответствующее предложение ряда оппозиционных депутатов.
"В первом параграфе Конституции Эстонской Республики говорится, что Эстония является независимой и суверенной демократической республикой, в которой народ является носителем высшей государственной власти", — написал Ратас в Facebook.
"На мой взгляд, все эстонские политические силы должны однозначно осудить такое предложение, — добавил премьер. — Уверен, что президент республики поступит так же".
Ранее депутаты от оппозиционной Партии реформ Урмас Круузе, Антс Лаанеотс и Юри Яансон предложили внести к законопроекту по референдуму о браке поправку с таким вопросом: "Было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы страна была в составе России?"
Сегодня Delfi сообщил, что реформисты уже отозвали поправку с вышеуказанным вопросом.
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