Слова министра о семейном насилии вызвали бурную реакцию общественности

Издание Postimees написало, что женских врачей Пельгулиннаского роддома удивили слова Солман о том, что не каждое столкновение, которое может перерасти в физическое, является семейным насилием. В соцсетях эти слова подвергли жесткой критике. А вот по словам психолога MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu Юлле Кальвик, министр все сказала правильно, только ей следовало бы подчеркнуть, что любое насилие неприемлемо. ”Я говорю это уже на каждой лекции в течение 14 лет: семейное насилие и семейная ссора — две совершенно разные вещи. При этом любое насилие неприемлемо”, — сказала Кальвик Delfi. Она отметила, что семейное насилие отличает систематичность. ”Семейное насилие на своему существу — это постоянное унижение. Оно происходит постоянно. В присутствии детей, других людей. Ему нет конца, нет пауз”, — поясняет специалист.

Кальвик отметила, что хотя семейные ссоры и могут сопровождаться насилием, их характеризует то, что проблема решается и человек способен признать свои ошибки и изменить поведение. В случае же с насилием человек не меняется.

Член правления MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskus Марго Орупыльд придерживается иного мнения. ”Очень жаль, что люди начинают рассматривать незнакомую тему и бросаются словами. Такое неумелое использование слов показывает, насколько сложной является тема внутрисемейных отношений и ее нельзя рассматривать поверхностно”. По словам Орупыльд, заявление Солман может причинить вред. ”Тем, кто применяют насилие, слова министра придадут сил, а те, в отношении которых применяют насилие, поймут, что так в эстонском обществе принято и это нормально”.