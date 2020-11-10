Слишком много платят? Минюст отправил на согласование законопроект об изменении порядка начисления алиментов

Алименты на второго и последующих вместе растущих детей уменьшатся на 30%, в расчет будут приниматься и государственные пособия на детей.

"У нас сложилась ситуация, когда многие родители, обязанные платить алименты, не в состоянии это делать по той простой причине, что их доходы не столь велики", — отметил министр юстиции Райво Аэг.

Новая формула основана на обширном исследовании, проведенном в Тартуском университете. Его авторы пришли к заключению, что средний расход на одного ребенка составляет в Эстонии чуть меньше 400 евро в месяц, следовательно, каждый из родителей должен обеспечивать примерно половину этой суммы.

Министр юстиции признает, что в ряде случаев размер алиментов может снизиться, но подчеркивает, что у судов сохранится возможность корректировать суммы в зависимости от материального положения родителей ребенка.