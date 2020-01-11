Слишком известен, чтобы называть фамилию. История брачного афериста, который "развел" доверчивых эстонок на миллион евро, а теперь предстанет перед судом

24 апреля состоялась первая встреча Микфельта и Катри. Несмотря на то, что днем шел снег, мужчина приехал к ней на чистом Toyota Land Cruiser. Сказал, что прямо из Раквере. ”Когда я села в машину, то Алар говорил по телефону. Звучали названия известных строительных фирм (например, Merko) и имена предпринимателей (например, Туулберг). Также он называл объекты, над которыми работал с этими фирмами и людьми. Позже он сказал, что сейчас в Раквере у него строительный объект. Там будет построено семь домов”, — рассказывает Катри. Мужчина подарил женщине десять бордовых метровых роз, а вечером прислал СМС с комплиментами.

Трийн встретилась с Микфельтом 5 мая. К ней он приехал на белом BMW. На следующий день они встретились снова. На сей раз мужчина прибыл на коричневом Mercedes. Он подарил женщине розы и уехал. Вечером вернулся, но уже на белом Toyota Land Cruiser.

”Когда мы закончили ужинать, то он сказал, что устал и хотел бы полежать и пообниматься, но к нему, к сожалению, поехать не получится, поскольку одна его молодая родственница покончила жизнь самоубийством, и к нему сейчас приехали другие родственники, чтобы на следующий день отправиться на похороны”, — вспоминает Трийн.

Слишком известен, чтобы называть фамилию

Сначала они катались по городу и разговаривали. Микфельт сказал, что можно было бы покататься на его яхте, но, к сожалению, он ее недавно продал, а потому предложил поехать к Трийн, но она отказалась. В итоге пара отправилась в отель, расположенный на улице Эндла. Мужчина сказал, что устал и просто хочет прилечь и поговорить. Но, оказавшись в номере, стал приставать к Трийн. Она попросила сбавить обороты, ведь они только недавно познакомились, и на этом все закончилось. Позже Трийн узнала, что Микфельт — частый гость в этом отеле и привозил сюда многих своих женщин.

Тем временем Катри стала пытаться узнать фамилию своего ухажера. Мужчина сказал, что не хотел бы ее обнародовать, так как в интернете много информации о его фирмах и недвижимости. Он сказал, что живет в Виймси в большом доме, и что у него даже имеется садовник, но, несмотря на это, он простой и скромный человек.

Уже на следующий день этот "простой и скромный человек" приехал за Катри на белом BMW. ”Я заметила по номерному знаку, что машина принадлежит Estauto. Спросила у него, а он ответил, что личного автомобиля у него нет, и он пользуется теми машинами, которые продаются на данный момент в его фирме. Мол, ему самому нет смысла вкладывать средства в транспорт”, — вспоминает женщина.

В последний день апреля 2016 года Микфельт предпринял первую попытку физического сближения. Катри отказала, отметив, что даже не знает его фамилии. ”Тогда он шепнул мне на ухо: "Тамм…Моя фамилия Тамм"”. Но это не сработало, и женщина в интимной близости отказала.