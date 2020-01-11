11.01.2020, 08:00

Слишком известен, чтобы называть фамилию. История брачного афериста, который "развел" доверчивых эстонок на миллион евро, а теперь предстанет перед судом


Кярт Анвельт
EST
Слишком известен, чтобы называть фамилию. История брачного афериста, который "развел" доверчивых эстонок на миллион евро, а теперь предстанет перед судом
Alar Mikfelt armastas kalli eluviisi näitamiseks poseerida näiteks jahi ees, taustal kena loodusvaade, või sõidutada naisi eri autodega.Erakogu

Роскошные автомобили, разговоры о только что проданной яхте, бордовые розы длиною в метр, солидные суммы на карманные расходы, СМС с признаниями в любви и бесконечная ложь. Это лишь некоторые примеры того, как ”жиголо года” Алар Микфельт ”разводил” доверчивых женщин на деньги, пишет Eesti Päevaleht. Общая сумма составила более миллиона евро. В феврале мужчина предстанет перед судом. Заседание будет закрытым.

В период с 2015 по 2019 гг Микфельт обманул как минимум 16 женщин и одно юридическое лицо в общей сложности более чем на миллион евро. Одна из потерпевших отдала Микфельту 450 000 евро.

Свою историю изданию Eesti Päevaleht рассказали две женщины. Примечательно, что весной 2017 года их рассказ правоохранительные органы не впечатлил.

Если сложить все кусочки пазла, то становится очевидно, что в этот период мужчина встречался как минимум с пятью женщинами одновременно. Потерпевшие не в один голос твердят, что от него исходила внутренняя сила, он был заботливым и нежным. При разговоре всегда смотрел в глаза. Его слова казались искренними, и у жертв не возникало ни малейшего сомнения в обратном. Микфельт очень хорошо разбирается в психологии. Разве в противном случае ему удалось бы поймать на крючок столь умных и успешных женщин?

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В 2016 году Катри и Трийн (имена изменены — прим.ред.) не знали друг друга, но практически одновременно решили зарегистрироваться на сайте знакомств Twoo и также практически одновременно познакомились с неким Аларом Таммом (в действительности — Аларом Микфельтом).

Много машин. Но все не его

24 апреля состоялась первая встреча Микфельта и Катри. Несмотря на то, что днем шел снег, мужчина приехал к ней на чистом Toyota Land Cruiser. Сказал, что прямо из Раквере. ”Когда я села в машину, то Алар говорил по телефону. Звучали названия известных строительных фирм (например, Merko) и имена предпринимателей (например, Туулберг). Также он называл объекты, над которыми работал с этими фирмами и людьми. Позже он сказал, что сейчас в Раквере у него строительный объект. Там будет построено семь домов”, — рассказывает Катри. Мужчина подарил женщине десять бордовых метровых роз, а вечером прислал СМС с комплиментами.

Трийн встретилась с Микфельтом 5 мая. К ней он приехал на белом BMW. На следующий день они встретились снова. На сей раз мужчина прибыл на коричневом Mercedes. Он подарил женщине розы и уехал. Вечером вернулся, но уже на белом Toyota Land Cruiser.

”Когда мы закончили ужинать, то он сказал, что устал и хотел бы полежать и пообниматься, но к нему, к сожалению, поехать не получится, поскольку одна его молодая родственница покончила жизнь самоубийством, и к нему сейчас приехали другие родственники, чтобы на следующий день отправиться на похороны”, — вспоминает Трийн.

Слишком известен, чтобы называть фамилию

Сначала они катались по городу и разговаривали. Микфельт сказал, что можно было бы покататься на его яхте, но, к сожалению, он ее недавно продал, а потому предложил поехать к Трийн, но она отказалась. В итоге пара отправилась в отель, расположенный на улице Эндла. Мужчина сказал, что устал и просто хочет прилечь и поговорить. Но, оказавшись в номере, стал приставать к Трийн. Она попросила сбавить обороты, ведь они только недавно познакомились, и на этом все закончилось. Позже Трийн узнала, что Микфельт — частый гость в этом отеле и привозил сюда многих своих женщин.

Тем временем Катри стала пытаться узнать фамилию своего ухажера. Мужчина сказал, что не хотел бы ее обнародовать, так как в интернете много информации о его фирмах и недвижимости. Он сказал, что живет в Виймси в большом доме, и что у него даже имеется садовник, но, несмотря на это, он простой и скромный человек.

Уже на следующий день этот "простой и скромный человек" приехал за Катри на белом BMW. ”Я заметила по номерному знаку, что машина принадлежит Estauto. Спросила у него, а он ответил, что личного автомобиля у него нет, и он пользуется теми машинами, которые продаются на данный момент в его фирме. Мол, ему самому нет смысла вкладывать средства в транспорт”, — вспоминает женщина.

В последний день апреля 2016 года Микфельт предпринял первую попытку физического сближения. Катри отказала, отметив, что даже не знает его фамилии. ”Тогда он шепнул мне на ухо: "Тамм…Моя фамилия Тамм"”. Но это не сработало, и женщина в интимной близости отказала.

Кроме перечисленных выше автомобилей, Микфельт использовал для своих похождений Hummer, Lexus, Audi и Škoda Octavia. Большинство машин продавались в Estauto OÜ.

Первые подозрения

Когда у Микфельта не получалось прийти на свидание, он придумывал различные отговорки: то копал картошку в Тарту, то ездил по работе в Раквере или на Сааремаа, то сидел с детьми сестры (детей иногда было двое, иногда — четверо), то занимался собственными детьми, но чаще всего ухаживал за матерью в Тарту. А иногда даже участвовал в теннисном турнире в Пярну или ездил в Норвегию или другие страны.

30 апреля у Катри впервые возникли подозрения, когда коллега рассказала ей, что Микфельт живет вместе с женщиной по имени Сигрит (имя изменено — прим.ред.), у них есть маленький сын, и семья только что вернулась из путешествия по США. Когда Катри спросила об этом Алара, то он сказал, что ребенок был рожден против его воли, и в свидетельстве о рождении отцом он не значится. Почему он тогда живет с матерью ребенка? А просто потому, что сейчас в ее доме идет ремонт.

В мае 2016 года Микфельт рассказал Трийн, что в доме на Котка, 24 за вполне скромную сумму продается квартира. Когда женщина сказала, что у нее нет денег и кредит ей тоже не дадут (к тому времени она еще не прошла испытательный срок на работе), Микфельт пообещал помочь с первым взносом. Он сказал, что у него на работе (в фирме Estauto OÜ) в сейфе есть свободные деньги, которыми парнеры по бизнесу в случае необходимости могут пользоваться. К тому же у Трийн был мотоцикл, который можно продать. В ответ женщина обещала подумать над предложением. Но Микфельт не отставал.

Он пришел к Трийн в гости, остался на ночь и даже нарисовал план квартиры. Пока Трийн раздумывала, жиголо решил не терять времени даром, взял у нее мотоцикл, чтобы, как он сказал, отремонтировать в своей мастерской. Однако вскоре заявил, что — вот несчастье! — попал на этом мотоцикле в аварию, и теперь его нужно продать как можно скорее. Тогда Трийн захотела посмотреть квартиру, о которой шла речь. Но и с этим возникли сложности, ведь, по словам Микфельта, прежние владельцы еще не съехали.

11 июня Микфельт продал мотоцикл за 3600 евро. Трийн посчитала эту цену слишком низкой.

Актерское мастерство, достойное "Оскара"

В мае и июне отношения между Катри и Микфельтом стали странными. Он то пропадал, то появлялся снова. После Иванова дня Микфельт сделал шокирующее признание: он окончательно поссорился с Сигрит, и должен как можно быстрее найти съемное жилье.

Катри несколько раз пыталась бросить Микфельта, но тот проявлял актерское мастерство, достойное премии "Оскар". В июле, когда Катри вернулась с отдыха в Барселоне, Микфельт заявил: ”Ты — моя. Понимаешь?” Далее все продолжилось по прежней схеме: мужчина то пропадал, то возвращался.

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Как позже оказалось, это время Микфельт проводил с пользой для себя. Так в начале июля он привел Трийн в квартиру на Кадака теэ, 139, которую якобы купил. В квартире было очень мало мебели. Как бы невзначай, на столе, на самом видном месте, лежала толстая пачка купюр. Микфельт попросил свою подругу помочь пересчитать деньги.

”Мы стали считать вместе. Купюры в пять сотен, две сотни, по пятьдесят евро. Пересчитывали несколько раз. Сначала от искомой суммы недосчитались 2000 евро. Алар пошел на балкон курить и сказал кому-то по телефону, что не хватает. Потом он вернулся и мы снова пересчитали. Он вернулся на балкон и сказал, что все в порядке”, — вспоминает женщина. Ей Микфельт сказал, что это деньги от продажи автомобиля.

”Точно не помню, когда я пришла к нему в следующий раз, но тогда у него в квартире на Кадака появилась новая дорогая колонка и куча новых вещей, например, носки Hugo Boss”, — отмечает Трийн.

Квартиру на улице Котка (речь шла о 30 000 — 40 000 евро) Микфельт ей по-прежнему не показывал. На этот раз по причине того, что там якобы идет ремонт. Денег за продажу мотоцикла она также не получила.

Сначала он оскорблял меня, а потом приходил с повинной

Другой своей "подруге" — Катри — Микфельт предложил другую квартиру - двухкомнатную, на улице Саэ в Лаагри по невероятно низкой цене: всего 11 000 (!) евро. Сказал, что судебный исполнитель пока не выставил ее на аукцион, но весь фокус в том, что нужно заплатить сразу наличными. Можно ли посмотреть квартиру? Нет, ни в коем случае, ведь сделка суперсекретная, можно лишь взглянуть на сам дом. Не хочешь сама покупать? Ну тогда предложи кому-то из подруг. Так подруга Катри Маргарита (имя изменено — прим. ред.) отдала мужчине 13 000 наличными. Через неделю сделка должна была быть оформлена у нотариуса. Но этого не случилось. По словам Микфельта, судебным исполнителем, через которого была куплена квартира, заинтересовалась полиция. Деньги Маргарита получала обратно только в марте 2017 года, когда Катри бросила Микфельта.

В начале сентября Микфельт попросил у Трийн в долг 1000 евро, чтобы заплатить за оценочный акт на дом в Мяхе. Поскольку денег за мотоцикл женщина так и не получила и обещанной квартиры на Котка так и не увидела, то взаймы давать отказалась. Последовала ссора, после которой Трийн все же сдалась.

”После того, как Алар в ходе одного из наших разговоров понял, что у меня есть сбережения, он стал постоянно просил дать ему в долг. То для оплаты поступившего в его фирму груза, то еще на что-то. Иногда я отказывала, что его очень злило. Сначала он оскорблял меня, а потом приходил с повинной и говорил, что я не должна скрывать от него такие вещи. Говорил, что он не скрывает от меня ничего. Я уже была очень зла. Я понимала, что так дела не делаются и этот человек мне врет. В том числе по поводу своей фамилии”, — говорит женщина.

После долгих трений в конце октября Трийн получила от Микфельта 2500 евро. Их встречи стали более хаотичными. 23 ноября мужчина вернул ей еще 500 евро, а 20 декабря — остальное. Больше в 2016 году они не виделись и не общались.

В долг просил Микфельт и у Катри. В октябре 2016 года она дала ему взаймы 3500 евро, которые мужчина возвращал частями, да и то в итоге вернул не все.

Как минимум пять женщин одновременно

Все это время Микфельт продолжал проявлять активность на портале Twoo и даже время от времени жил у других женщин. Одна из них дала ему 37 000 евро на покупку той самой квартиры на Котка, другая — 16 000 евро. В августе 2016 года третья женщина дала Микфельту в общей сложности 136 000 евро: на покупку квартиры, кредит и открытие магазина. Самый большой ущерб понесла женщина, передавшая аферисту около 450 000 евро. Глядя на эти суммы, можно сказать, что героиням нашей статьи — Катри и Трийн — повезло. Это если рассматривать только финансовую сторону вопроса, потому что драмы в их отношениях с Микфельтом было достаточно. Например, беременность Катри. Микфельт то требовал сделать аборт, то звал ее переехать к нему Виймси. В итоге женщина прервала беременность, а Микфельт возместил ей расходы в размере 150 евро.

К началу января обе женщины разорвали с ним отношения. Но уже в начале марта Трийн и Микфельт возобновили общение. Катри тоже не находила себе места и решила выяснить, кем же на самом деле является ее бывший возлюбленный. Она связалась с Сигрит, той самой Сигрит, с которой жил Микфельт, и узнала, наконец, его настоящую фамилию. Если бы женщина сделала по этому имени запрос в регистр наказаний, то была бы шокирована. Сигрит прислала Катри фотографию ИД-карты Микфельта и несколько копий платежных поручений. На одном из поручений Катри обнаружила имя своей одноклассницы, которой сразу же позвонила. Та рассказала, что Алар выманил у нее деньги на покупку квартиры, которые в итоге все же вернул. ”Я решила, что все-таки должна получить от Алара оставшуюся часть своих денег — 2200 евро”, — говорит Катри. Через несколько дней 2000 евро он ей вернул.

Справедливость восторжествует?

12 марта 2017 года настоящее имя Микфельта через знакомых узнала и Трийн. В этот же день Катри и Трийн узнали и о друг друге, а Катри окончательно разорвала отношения с Микфельтом. Трийн какое-то время продолжала играть в ”кошки-мышки”, чтобы получить дополнительную информацию, но вскоре это ей надоело, и она стала игнорировать Микфельта.

Вместе Катри и Трийн решили обратиться в полицию, но та уголовное дело возбуждать не стала. Женщины подумывали над обращением в прессу, чтобы предупредить об аферисте других женщин, но поскольку прошло уже довольно много времени и обе они жили своей жизнью, то решили отказаться и от этой затеи.

Уголовное дело в отношении Микфельта было возбуждено лишь в марте 2019 года, когда в полицию обратилась женщина, оставшаяся без самой крупной суммы. Случаи Катри и Трийн были приобщены к делу. Всего, согласно обвинению, жертвами Микфельта стали 16 женщин.

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