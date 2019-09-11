Слезы и судебный процесс: что, если когда-то бросивший ребенка родитель в старости нуждается в уходе

Присяжный адвокат Lextal Катрин Орав отмечает, что количество таких судебных дел возросло и, несомненно, в ближайшие годы возрастет еще, потому что общество стареет и счета от домов по уходу увеличиваются. Самоуправления, по ее словам, обязаны требовать от взрослых детей выполнения обязанности содержания, даже тогда, когда пожилой человек сам запрещает обращаться к своим детям или внукам.

Если вопрос только в том, что взрослому ребенку материально явно не по силу оплачивать уход за родителем, самоуправление может само решать, оплатят ли они сами часть счета дома по уходу или всю недостающую сумму. Но в этом случае это решение приходится периодически пересматривать, потому что материальное положение семьи может меняться.

Если же речь идет о ситуации, когда взрослый ребенок отказывается оплачивать уход за своим родителем по той причине, что этого чрезвычайно несправедливо требовать, по словам Орав, его может освободить от этого только суд.

Все-таки есть самоуправления, которые в очень явных несправедливых случаях стараются уберечь человека от суда и берут обязанность содержания пожилого человека на себя, например, тогда, когда мать или отец бросил своего ребенка еще в младенчестве и больше никогда не встречался с ним. Это отмечает заведующая отделом социальных дел и здравоохранения города Тарту Мерле Лийвак. Город старается исходить из здравомыслия и человек, который осознанно никогда не видел своего родителя, очевидно, не должен идти в суд, чтобы освободиться от его счетов от дома по уходу. "Таких случаев довольно много", — отметила она.

Советник волостной управы Вильянди по социальным делам Ирма Вяре отмечает, что они освобождают от суда на основании грубого нарушения обязанности содержания только тех людей, которых волость сама в свое время оградила от родителя. Но всем остальным приходится обращаться в суд.

Правда, большинство историй совсем не черно-белые, из-за чего справедливое решение должен принимать суд.

"Есть случаи, когда люди говорят, что моя мать или отец был недостаточно хорошим родителем, чтобы я его теперь содержал, — отмечает заведующая отделом социальных дел волости Пыхья-Пярнумаа Аннели Кальюр. — Но что такое достаточно?"

Заведующая отделом социальных дел и здравоохранения города Тарту Мерле Лийвак отмечает, что бывали и ситуации, когда, в принципе, у человека есть все аргументы и доказательства, чтобы ходатайствовать в суде об освобождении от обязанности содержания, но он говорит, что будет платить. Потому что речь идет о его биологическом родителе, и он считает это обязанностью.

Но как доказать в суде, что родитель в свое время грубо нарушал свои обязанности, и должен ли это доказывать взрослый ребенок или нуждающийся в уходе пожилой человек? Специалист по семейному праву, присяжный адвокат Катрин Орав отмечает, что негативное обстоятельство у лица, как правило, нет возможности доказать — трудно доказать, что отец или мать его не содержали. "Это означает, что вне зависимости от того, обращается ли в суд взрослый ребенок, который ходатайствует о своем освобождении от обязанности, или родитель, который ходатайствует, чтобы его ребенок его содержал, родитель должен быть тем, кто доказывает, что он когда-то исполнял обязанность содержания по отношению к несовершеннолетнему ребенку и поэтому теперь совершеннолетний ребенок тоже должен его содержать, — отмечает Орав. — Делает ли он это на основании банковских переводов, показаний свидетелей или тому подобного, зависит от ситуации". Свидетелями в таких делах зачастую являются близкие родственники участников.