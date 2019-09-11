11.09.2019, 08:45

Слезы и судебный процесс: что, если когда-то бросивший ребенка родитель в старости нуждается в уходе

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Дагне Михкельс
Редактор: Вера Степанова
Редактор.
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Слезы и судебный процесс: что, если когда-то бросивший ребенка родитель в старости нуждается в уходе
Illustratsioon: Shutterstock / EPL

В Эстонии десятки тысяч взрослых, у которых есть причина утверждать, что их отец или мать в свое время не участвовали в их воспитании или содержании, а только портили детство пьянством и насилием. Зачастую у них десятилетиями нет никаких отношений с родителем. Пока однажды из местного самоуправления не приходит извещение, что теперь нужно начинать оплачивать счета от дома по уходу за этого родителя. Можно только представить, как чувства вызывает такое извещение, пишет Eesti Päevaleht.

Закон о семье однозначно говорит, что если родитель больше не может справляться и нуждается в содержании, об этом в первую очередь должны заботиться его дети, государство в очереди последнее. Но в законе есть исключения, когда взрослых детей освобождают от такой обязанности.

Своего родителя не нужно содержать, например, тогда, когда этого чрезвычайно несправедливо требовать. Прежде всего, когда родитель сам в свое время грубо нарушил свои обязанности перед своими детьми. Также тогда, когда родитель сам чем-то вызвал свою нужду в помощи — например, допился до болезни или подарил свое имущество случайным людям. А также тогда, когда у взрослых детей просто материально нет никакой возможности содержать своего пожилого и нуждающегося в помощи родителя.

Но как всегда, закон дает только рамки. А интерпретирует закон суд. Является ли грубым нарушением то, когда отец, например, пять лет поддерживал своего ребенка, а 13 лет — нет? А то, когда отец 18 лет вкладывался материально, но бил и унижал своего ребенка? Как доказать, что нужда в помощи пожилого пенсионера появилась именно оттого, что он любил алкоголь — такие же проблемы со здоровьем и нужда в помощи могут быть и у человека, который в жизни не пил.

Присяжный адвокат Lextal Катрин Орав отмечает, что количество таких судебных дел возросло и, несомненно, в ближайшие годы возрастет еще, потому что общество стареет и счета от домов по уходу увеличиваются. Самоуправления, по ее словам, обязаны требовать от взрослых детей выполнения обязанности содержания, даже тогда, когда пожилой человек сам запрещает обращаться к своим детям или внукам.

Если вопрос только в том, что взрослому ребенку материально явно не по силу оплачивать уход за родителем, самоуправление может само решать, оплатят ли они сами часть счета дома по уходу или всю недостающую сумму. Но в этом случае это решение приходится периодически пересматривать, потому что материальное положение семьи может меняться.

Если же речь идет о ситуации, когда взрослый ребенок отказывается оплачивать уход за своим родителем по той причине, что этого чрезвычайно несправедливо требовать, по словам Орав, его может освободить от этого только суд.

Все-таки есть самоуправления, которые в очень явных несправедливых случаях стараются уберечь человека от суда и берут обязанность содержания пожилого человека на себя, например, тогда, когда мать или отец бросил своего ребенка еще в младенчестве и больше никогда не встречался с ним. Это отмечает заведующая отделом социальных дел и здравоохранения города Тарту Мерле Лийвак. Город старается исходить из здравомыслия и человек, который осознанно никогда не видел своего родителя, очевидно, не должен идти в суд, чтобы освободиться от его счетов от дома по уходу. "Таких случаев довольно много", — отметила она.

Советник волостной управы Вильянди по социальным делам Ирма Вяре отмечает, что они освобождают от суда на основании грубого нарушения обязанности содержания только тех людей, которых волость сама в свое время оградила от родителя. Но всем остальным приходится обращаться в суд.

Правда, большинство историй совсем не черно-белые, из-за чего справедливое решение должен принимать суд.

"Есть случаи, когда люди говорят, что моя мать или отец был недостаточно хорошим родителем, чтобы я его теперь содержал, — отмечает заведующая отделом социальных дел волости Пыхья-Пярнумаа Аннели Кальюр. — Но что такое достаточно?"

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Заведующая отделом социальных дел и здравоохранения города Тарту Мерле Лийвак отмечает, что бывали и ситуации, когда, в принципе, у человека есть все аргументы и доказательства, чтобы ходатайствовать в суде об освобождении от обязанности содержания, но он говорит, что будет платить. Потому что речь идет о его биологическом родителе, и он считает это обязанностью.

Но как доказать в суде, что родитель в свое время грубо нарушал свои обязанности, и должен ли это доказывать взрослый ребенок или нуждающийся в уходе пожилой человек? Специалист по семейному праву, присяжный адвокат Катрин Орав отмечает, что негативное обстоятельство у лица, как правило, нет возможности доказать — трудно доказать, что отец или мать его не содержали. "Это означает, что вне зависимости от того, обращается ли в суд взрослый ребенок, который ходатайствует о своем освобождении от обязанности, или родитель, который ходатайствует, чтобы его ребенок его содержал, родитель должен быть тем, кто доказывает, что он когда-то исполнял обязанность содержания по отношению к несовершеннолетнему ребенку и поэтому теперь совершеннолетний ребенок тоже должен его содержать, — отмечает Орав. — Делает ли он это на основании банковских переводов, показаний свидетелей или тому подобного, зависит от ситуации". Свидетелями в таких делах зачастую являются близкие родственники участников.

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