Слежка, подсадная утка, пачки денег и килограммы марихуаны. Уличный ”барыга” помог полиции поймать крупную рыбу

Опытный следователь Андрес Х. говорит, что ранее ни в одном доме не видел столько запрещенных веществ, как в этот раз.

Сам Климов при этом марихуану за наркотик не считает и употребляет несколько раз в неделю. Кокаин идет в ход чуть реже.

Полиция задерживает мужчину 14 февраля 2019 года на его даче близ Лайтсе в Харьюмаа. Еще до обыска Климов признается, что под полом в гостиной спрятано два килограмма марихуаны, а возле раковины — еще столько же.

Всего стражи порядка обнаруживают в доме почти десять килограммов конопли, большую часть — в подвале. Еще более килограмма находят в квартире Климова в Мустамяэ. Кроме этого — около 22 000 евро наличными, несколько граммов галлюциногенных грибов и один грамм кокаина.

При наличии такой доказательной базы трудно изображать невинность, поэтому Климов заключает с прокурором Яане Паюс соглашение и получает восемь лет тюрьмы.

К поимке Климова привело задержание другого, более мелкого, наркодилера Айвара Мелочкова. На допросе он сказал, что на полученные от продажи наркотиков деньги снял для матери и братьев более теплое жилье, но они туда еще не переехали. Постепенно полиция распутывает всю цепочку. Работник вентиляционной фирмы, работник шиномонтажки, строительной фирмы, автосервиса, безработный, еще один безработный и так далее. Молодые мужчины в полном расцвете сил. Это — пешки, но есть и более крупные рыбы.