30.01.2020, 10:30

Слежка, подсадная утка, пачки денег и килограммы марихуаны. Уличный ”барыга” помог полиции поймать крупную рыбу

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Сулев Ведлер
EST
Слежка, подсадная утка, пачки денег и килограммы марихуаны. Уличный ”барыга” помог полиции поймать крупную рыбу
ÜKS NINA­MEESTEST: Äärmiselt ettevaatlikult tegutsenud Ragnar Lindepuu jäi lõpuks ikkagi vahele ja sai kuue aasta pikkuse reaalse vangla­karistuse.Foto: erakogu

Регистрационный номер серого Mercedes-Benz Вячеслава Климова начинается с цифр 555. В восточных странах эта комбинация считается счастливой. Но Климу, как его еще называют, не повезло: полиция задержала его с огромным количеством наркотических средств, пишет Eesti Ekspress.

Опытный следователь Андрес Х. говорит, что ранее ни в одном доме не видел столько запрещенных веществ, как в этот раз.

Сам Климов при этом марихуану за наркотик не считает и употребляет несколько раз в неделю. Кокаин идет в ход чуть реже.

Полиция задерживает мужчину 14 февраля 2019 года на его даче близ Лайтсе в Харьюмаа. Еще до обыска Климов признается, что под полом в гостиной спрятано два килограмма марихуаны, а возле раковины — еще столько же.

Всего стражи порядка обнаруживают в доме почти десять килограммов конопли, большую часть — в подвале. Еще более килограмма находят в квартире Климова в Мустамяэ. Кроме этого — около 22 000 евро наличными, несколько граммов галлюциногенных грибов и один грамм кокаина.

При наличии такой доказательной базы трудно изображать невинность, поэтому Климов заключает с прокурором Яане Паюс соглашение и получает восемь лет тюрьмы.

К поимке Климова привело задержание другого, более мелкого, наркодилера Айвара Мелочкова. На допросе он сказал, что на полученные от продажи наркотиков деньги снял для матери и братьев более теплое жилье, но они туда еще не переехали. Постепенно полиция распутывает всю цепочку. Работник вентиляционной фирмы, работник шиномонтажки, строительной фирмы, автосервиса, безработный, еще один безработный и так далее. Молодые мужчины в полном расцвете сил. Это — пешки, но есть и более крупные рыбы.

Например, Каспар Лаурик. Какое-то время он тоже был безработным, но теперь работает в одной финской фирме. Ездит на Lexus. Женат. Живет в двухкомнатной съемной квартире в высотке в Рокка-аль-Маре. Балкон с видом на море, большой телевизор, винные полки, бутылка шампанского Moët et Chandoni Imperial на полке. В сейфе — 21 000 евро и еще 640 в прикроватной тумбочке. А также пакеты с марихуаной и черный кнопочный телефон Nokia, в памяти которого нет ни одного номера.

Лаурик признается, что употребляет марихуану уже пять лет. Продает — почти год. Достает ее у толстого мужчины с круглым лицом и темно-каштановыми волосами. Зовут Рагнар.

Полиция предлагает Лаурику стать ”подсадной уткой” при поимке Рагнара, и он соглашается, так как должен поставщику 7000–8000 евро.

Прокурор и следователь характеризуют Рагнара Линдепуу как особенно хитрого и параноидального человека.

Для того чтобы получить наркотик, Линдепуу не звонит своему поставщику Вячеславу Климову, а забирается на террасу его мустамяэской квартиры и стучит в окно. Если Климов дома, то он открывает балконную дверь. Если нет, то сделка отменяется.

В полицейском участке Линдепуу заявляет, что невиновен. Что не имеет к наркотикам никакого отношения и не употребляет их. Говорит, что не имеет доходов и только мать дает ему раз в месяц 500 евро. Иногда берет в долг у друзей.

Для поимки Линдепуу полиция прибегает к инсценировке преступления. Лаурик приобретает у него марихуану и расплачивается помеченными купюрами. О том, что за ним следят, Линдепуу не подозревает. Он садится в машину к Лаурику. Лаурик говорит, что у него с собой 2000 евро. Вместе они едут к дому Климова. Линдепуу берет рюкзак Лаурика, а когда возвращается, там уже лежит товар.

Полицейские слышат, как Климов говорит Линдепуу, что вечером пойдет ”туда”, то есть к тайнику. Начинается слежка за Климовым. Тот ничего не подозревает и едет на дачу. Что происходит дальше — мы уже знаем.

Спустя неделю, проведенную за решеткой, Линдепуу понимает, что отпираться нет смысла. Он признается в том, что уже много лет покупает у Климова наркотики. Рассказывает, как и кому продавал их. Иными словами: сдает следователям новую порцию ”деятелей”.

"Ниточки" приводят следствие в Хийумаа, где полицейские Ляэнеской префектуры задерживают друга детства Линдепуу Яануса Пуура, владельца предприятия Hiiuseened (”Грибы Хийумаа”). Полиция устанавливает, что, помимо шиитаке, Пуур выращивал и галлюциногенные грибы, а также обнаруживает помещения, в которых ранее он выращивал коноплю.

Что касается Климова, то сначала он тоже признается, но потом принимается утверждать, будто марихуана не его и что ее ему дал некто Андрей. Ни телефона Андрея, ни фамилии он не знает. По словам Климова, с Андреем он познакомился через Аллана, который, однако, уже умер. Кто поставлял Климову наркотики, так и остается неизвестным.

В результате Климов должен провести за решеткой восемь лет и выплатить государству 800 000 евро. Реальный срок — 6 лет — получает и Линдепуу. Он должен выплатить государству 30 000 евро.

Тем не менее, времени праздновать победу у правоохранительных органов нет. Новые дела появляются с завидной регулярностью, и ни конца ни края им не видно.

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