Слежка, подсадная утка, пачки денег и килограммы марихуаны. Уличный ”барыга” помог полиции поймать крупную рыбу

Например, Каспар Лаурик. Какое-то время он тоже был безработным, но теперь работает в одной финской фирме. Ездит на Lexus. Женат. Живет в двухкомнатной съемной квартире в высотке в Рокка-аль-Маре. Балкон с видом на море, большой телевизор, винные полки, бутылка шампанского Moët et Chandoni Imperial на полке. В сейфе — 21 000 евро и еще 640 в прикроватной тумбочке. А также пакеты с марихуаной и черный кнопочный телефон Nokia, в памяти которого нет ни одного номера.
Лаурик признается, что употребляет марихуану уже пять лет. Продает — почти год. Достает ее у толстого мужчины с круглым лицом и темно-каштановыми волосами. Зовут Рагнар.
Полиция предлагает Лаурику стать ”подсадной уткой” при поимке Рагнара, и он соглашается, так как должен поставщику 7000–8000 евро.
Прокурор и следователь характеризуют Рагнара Линдепуу как особенно хитрого и параноидального человека.
Для того чтобы получить наркотик, Линдепуу не звонит своему поставщику Вячеславу Климову, а забирается на террасу его мустамяэской квартиры и стучит в окно. Если Климов дома, то он открывает балконную дверь. Если нет, то сделка отменяется.
В полицейском участке Линдепуу заявляет, что невиновен. Что не имеет к наркотикам никакого отношения и не употребляет их. Говорит, что не имеет доходов и только мать дает ему раз в месяц 500 евро. Иногда берет в долг у друзей.
Для поимки Линдепуу полиция прибегает к инсценировке преступления. Лаурик приобретает у него марихуану и расплачивается помеченными купюрами. О том, что за ним следят, Линдепуу не подозревает. Он садится в машину к Лаурику. Лаурик говорит, что у него с собой 2000 евро. Вместе они едут к дому Климова. Линдепуу берет рюкзак Лаурика, а когда возвращается, там уже лежит товар.
Полицейские слышат, как Климов говорит Линдепуу, что вечером пойдет ”туда”, то есть к тайнику. Начинается слежка за Климовым. Тот ничего не подозревает и едет на дачу. Что происходит дальше — мы уже знаем.
Спустя неделю, проведенную за решеткой, Линдепуу понимает, что отпираться нет смысла. Он признается в том, что уже много лет покупает у Климова наркотики. Рассказывает, как и кому продавал их. Иными словами: сдает следователям новую порцию ”деятелей”.
"Ниточки" приводят следствие в Хийумаа, где полицейские Ляэнеской префектуры задерживают друга детства Линдепуу Яануса Пуура, владельца предприятия Hiiuseened (”Грибы Хийумаа”). Полиция устанавливает, что, помимо шиитаке, Пуур выращивал и галлюциногенные грибы, а также обнаруживает помещения, в которых ранее он выращивал коноплю.
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