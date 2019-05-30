Следующая неделя порадует нас жаркими деньками, но ...

Как сообщает pogoda.ee, в пятницу ночью, начиная с запада Эстонии, облачность уплотнится. Утром начнётся дождь и распространится дальше на восток. Усилится южный и юго-западный ветер 5-11, на побережье порывами 15, на островах до 18 м/с. Температура воздуха 5..10°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт дождь. Во второй половине дня, начиная с запада, осадки прекратятся и облачность поредеет. Ветер западный и юго-западный 5-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 11..17°C.

Суббота, 01.06:

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный и западный 4-10, в начале ночи на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 4..10,на почве местами 0°С.

Днем: Небольшая или переменная облачность. Вечером облачность уплотнится и на островах пойдёт дождь. Ветер западной четверти 2-7, вечером на островах южный ветер до 10 м/с. Температура воздуха 15..20, на побережье местами 12°С.

Воскресенье, 02.06:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт дождь. Ветер южный и юго-западный 4-9, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 8..13°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт дождь. Вечером облачность поредеет и вероятность осадков уменьшится. Ветер западный 5-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 12..17°С.