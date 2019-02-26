Слабые сходят с ума, выдерживают лишь самые сильные. Что происходит с теми, кто остается один на один с лежачим близким?

Если у тебя в жизни случается ситуация, что ты должен сделать, то ты просто это делаешь. Одни делают, другие не могут себе даже представить этого. Но в тот момент ты вообще не задаешься этим вопросом. Я не задавалась. Я просто делала. В какой-то момент мне на ногу наложили гипс и я передвигалась на костылях. Тогда маму временно поместили в дом по ходу. Но это было ужасно. Эмоционально это время было намного более сложным. Каждый раз, когда я приходила навестить ее, она говорила мне: ”Вызывай такси, поедем домой”. Она все время говорила, что хочет быть только дома. Я знала это.

Она постоянно говорила, что ей жаль меня. Но я не могу ничего поделать. Она говорила, что сама хотела бы уйти из жизни. Чего я, конечно, допустить не могла. Я считаю, что в определенных случаях эвтаназия оправдана, но также я считаю, что она не должна быть ассистирована таким образом, о котором просила менять мать.