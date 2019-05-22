22.05.2019, 19:27

Слабовидящие люди уже год не могут пользоваться приложением ID-карты из-за проблемы в новой версии


rus.delfi.ee
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Vaegnägijate digiallkirjade andmine on aasta aega raskendatud olnud.
Vaegnägijate digiallkirjade andmine on aasta aega raskendatud olnud. Foto: Rauno Volmar

В июле прошлого года Департамент государственной инфосистемы (RIA) обновил приложение ID-карты DigiDoc. Однако с использованием приложения сразу же возникли проблемы у слабовидящих лиц, которые для того, чтобы "увидеть" приложение или вебсайт, используют программу для чтения с экрана, зачитывающую им информацию вслух.

Старая версия приложения, DigiDoc3, хорошо работала с программами для чтения с экрана — слабовидящие люди могли без проблем поставить дигитальную подпись.

Руководитель эстонского союза слепых Якоб Розин говорит, что сразу же связался с RIA, когда обнаружил, что новая версия приложения, DigiDoc4, не работает с программой чтения с экрана. По его словам, он уже очень долго обменивался с RIA письмами, но решение проблеме так и не было найдено.

Сначала RIA советовал слабовидящим людям продолжать использовать старую версию приложения, DigiDoc3. Какое-то время это решение действительно работало, но вскоре старую версию программы стало невозможно использовать с mobiil-ID.

Представитель RIA заверил, что они работают над решением проблемы — обновление приложения Digidoc4 будет готово не позднее июля, и будет включать в себя корректировки для работы с программой чтения с экрана.

С исправлением этой проблемы возникли задержки, так как в связи с внедрением в эксплуатацию новых ID-карт RIA пришлось в первую очередь заниматься разработкой обновления для приложения ID-карты. Поэтому департамент сохранял доступ к старой версии приложения, пока проблема в новой версии оставалась неисправленной.

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