23.08.2019, 14:51

"Слаб и некомпетентен". Реформисты и соцдемы — о причинах выразить недоверие Юри Ратасу

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Valitsuse pressikonverents
Valitsuse pressikonverentsFoto: Tiit Blaat

Парламентская фракция Партии реформ сделала предложение руководству Рийгикогу о проведении внеочередного заседания, с целью выразить вотум недоверия премьер-министру Юри Ратасу.

Лидер Партии реформ Кая Каллас заявила, что Юри Ратас виноват в том, что у Эстонии сейчас нет действующего правительства.

Реформисты подготовили текст вотума недоверия. "Меня поддержат все члены фракции Партии реформ, соцдемы и независимый депутат Раймонд Кальюлайд", — сказала Каллас.

В заявлении указано, что для должности премьер-министра Ратас слаб и некомпетентен.

Основные пункты, по которым критикуют премьер-министра:

  • Ратас не смог сформировать правительство, которое работало бы на развитие Эстонии.
  • Нынешнее правительство подрывает репутацию Эстонии за рубежом и может привести к международной изоляции.
  • Юри Ратас не освободил от должностей Мартина и Марта Хельме после скандала с увольнением главы полиции Эльмара Вахера. И даже не ввел какие-либо санкции против них.
  • Премьер-министр не может руководить министрами, даже если они нарушают принципы демократии и закон.
  • Юри Ратас не понимает всю ответственность, которая возлагает на него должность премьер-министра, и некомпетентен.
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