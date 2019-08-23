"Слаб и некомпетентен". Реформисты и соцдемы — о причинах выразить недоверие Юри Ратасу

Лидер Партии реформ Кая Каллас заявила, что Юри Ратас виноват в том, что у Эстонии сейчас нет действующего правительства.
Реформисты подготовили текст вотума недоверия. "Меня поддержат все члены фракции Партии реформ, соцдемы и независимый депутат Раймонд Кальюлайд", — сказала Каллас.
В заявлении указано, что для должности премьер-министра Ратас слаб и некомпетентен.
Основные пункты, по которым критикуют премьер-министра:
- Ратас не смог сформировать правительство, которое работало бы на развитие Эстонии.
- Нынешнее правительство подрывает репутацию Эстонии за рубежом и может привести к международной изоляции.
- Юри Ратас не освободил от должностей Мартина и Марта Хельме после скандала с увольнением главы полиции Эльмара Вахера. И даже не ввел какие-либо санкции против них.
- Премьер-министр не может руководить министрами, даже если они нарушают принципы демократии и закон.
- Юри Ратас не понимает всю ответственность, которая возлагает на него должность премьер-министра, и некомпетентен.
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Родственница рассказала о проблемах убитой под Ульяновском семьи
Неожиданный поворот в истории убийства спецназовца
«Не зря руки отрубил»: на Грачеву обрушились в соцсетях