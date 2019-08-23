"Слаб и некомпетентен". Реформисты и соцдемы — о причинах выразить недоверие Юри Ратасу

Лидер Партии реформ Кая Каллас заявила, что Юри Ратас виноват в том, что у Эстонии сейчас нет действующего правительства.

Реформисты подготовили текст вотума недоверия. "Меня поддержат все члены фракции Партии реформ, соцдемы и независимый депутат Раймонд Кальюлайд", — сказала Каллас.

В заявлении указано, что для должности премьер-министра Ратас слаб и некомпетентен.

Основные пункты, по которым критикуют премьер-министра: