26.04.2019, 08:50

SKY Радио — самая популярная русская радиостанция Эстонии

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rus.delfi.ee
EST
SKY Радио — самая популярная русская радиостанция Эстонии
SKY Радио,

SKY Радио занимает первое место среди русскоязычных радиостанций Эстонии согласно последнему независимому исследованию фирмы Kantar Emor.

Недельная аудитория SKY Радио составляет 111 тысяч человек в неделю. Второе и третье место занимают соответственно Радио 4 (97 тысяч) и ”Русское Радио” (93 тысячи).

На SKY Радио выходит и самая популярная в стране утренняя радиопрограмма на русском языке. Утреннему шоу ЗапуSKY! с Натальей Минаевой, Валерой Листопадом и Ольгой Петровой отдают предпочтение 65 тысяч слушателей в неделю; эта аудитория обеспечивает шоу ЗапуSKY! уверенное лидерство в рейтинге популярности программ такого формата. На втором месте в сегменте с 6 до 10 утра, с отрывом в 17 тысяч, — Радио 4.

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