SKY Радио — самая популярная русская радиостанция Эстонии

Недельная аудитория SKY Радио составляет 111 тысяч человек в неделю. Второе и третье место занимают соответственно Радио 4 (97 тысяч) и ”Русское Радио” (93 тысячи).

На SKY Радио выходит и самая популярная в стране утренняя радиопрограмма на русском языке. Утреннему шоу ЗапуSKY! с Натальей Минаевой, Валерой Листопадом и Ольгой Петровой отдают предпочтение 65 тысяч слушателей в неделю; эта аудитория обеспечивает шоу ЗапуSKY! уверенное лидерство в рейтинге популярности программ такого формата. На втором месте в сегменте с 6 до 10 утра, с отрывом в 17 тысяч, — Радио 4.