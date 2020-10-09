Скульптуры петуха на здании полиции и спасателей в Пярну не будет

На проведенный весной этого года художественный конкурс поступило 19 работ, из которых победителем была признана скульптура Ясса Казелаана и Эдит Карлсон "Портрет красного петуха".

Когда стало известно о победителе конкурса, Департамент полиции и погранохраны представил отрицательную оценку возможности установить на здании внутренней безопасности такую скульптуру, сославшись на негативные коннотации этого образа, связанные с преступными субкультурами.

Комиссия в итоге сочла позицию полиции достаточно обоснованной, чтобы пересмотреть результаты конкурса. Было принято решение не реализовывать победившую на конкурсе скульптуру и объявить новый конкурс во второй половине следующего года.

"Портрет красного петуха" — это изготовленное из устойчивого к погодным условиям стеклопластика изображение петуха высотой 4,5 метра, которое предлагалось установить на бетонном навесе над главным входом в здание.

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