Скульптуры петуха на здании полиции и спасателей в Пярну не будет

Жюри художественного конкурса, выбравшее скульптуру петуха для украшения строящегося здания внутренней безопасности в Пярну, где разместятся полиция и спасатели, отменило результаты конкурса из-за позиции Департамента полиции и погранохраны, пишет rus.err.ee.
На проведенный весной этого года художественный конкурс поступило 19 работ, из которых победителем была признана скульптура Ясса Казелаана и Эдит Карлсон "Портрет красного петуха".
Когда стало известно о победителе конкурса, Департамент полиции и погранохраны представил отрицательную оценку возможности установить на здании внутренней безопасности такую скульптуру, сославшись на негативные коннотации этого образа, связанные с преступными субкультурами.
Комиссия в итоге сочла позицию полиции достаточно обоснованной, чтобы пересмотреть результаты конкурса. Было принято решение не реализовывать победившую на конкурсе скульптуру и объявить новый конкурс во второй половине следующего года.
"Портрет красного петуха" — это изготовленное из устойчивого к погодным условиям стеклопластика изображение петуха высотой 4,5 метра, которое предлагалось установить на бетонном навесе над главным входом в здание.
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