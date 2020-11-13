Скрытые распространители коронавируса. В Эстонии больше четверти инфицированных не имеют симптомов

В конце октября в доме призрения в Рапла произошла вспышка корноавируса, инфицированы оказались более 30 пациентов. При этом у большинства из них не было вообще никаких симптомов болезни.

Согласно статистике Департамента здоровья, в Эстонии сейчас почти четверть инфицированных не имеют симптомов болезни. Однако это касается лишь тех, кто по какой-то причине сдавал тест на коронавирус. Поэтому точной статистики о бессимптомных носителях коронавируса нет, и их явно больше.

Так как признаков болезни у них нет, а самочувствие отличное, то они спокойно передвигаются без маски, ездят в автобусах и поездах, веселятся на днях рождениях друзей, ходят на собрания на работе и обнимаются с пожилыми родственниками. И таким образом они могут заразить большое количество людей, сами того не желая и не подозревая.

Почему же такая значительная часть людей болеют без симптомов? И неужели их сейчас стало больше, чем весной? Главный специалист бюро эпидемиологической готовности Департамента здоровья Елена Рябинина сообщила, что за последние пять недель доля бессимптомных больных составляет в среднем 22%, но с весной эти данные сравнить нельзя: тогда тест на коронавирус сдавали только люди с признаками болезни или входящие в группу риска.

Тайна антител

Профессор Ирья Лутсар говорит, что проведенное недавно среди жителей Сааремаа и Ыйсмяэ исследование показало, что 80% людей, в крови которых были обнаружены антитела к коронавирусу — а значит, они переболели болезнью — даже не заметили, что весной болели како-либо респираторной болезнью. У них попросту не было подобных симптомов.

Лутсар отмечает, что результаты разных исследований доказывают, что еще весной была большая доля людей, которые и не подозревали, что инфицированы коронавирусом. То же самое происходит и сейчас.

Американский медицинский журнал Annals of Internal Medicine летом провел исследование и пришел к выводу, что у 40-45% инфицированных отсутствуют симптомы болезни. Ученые пришли к выводу, что у COVID-19 большая способность скрытого распространения, чем предполагалось ранее.