13.11.2020, 07:03

Скрытые распространители коронавируса. В Эстонии больше четверти инфицированных не имеют симптомов


Туули Йыэсаар
EST
Скрытые распространители коронавируса. В Эстонии больше четверти инфицированных не имеют симптомов
Foto: Andres Putting

Ношение маски может не защитить вас от заражения, но зато поможет предотвратить распространения коронавируса - ведь исследования показывают, что болезнь довольно часто протекает без каких-либо симптомов.

В конце октября в доме призрения в Рапла произошла вспышка корноавируса, инфицированы оказались более 30 пациентов. При этом у большинства из них не было вообще никаких симптомов болезни.

Согласно статистике Департамента здоровья, в Эстонии сейчас почти четверть инфицированных не имеют симптомов болезни. Однако это касается лишь тех, кто по какой-то причине сдавал тест на коронавирус. Поэтому точной статистики о бессимптомных носителях коронавируса нет, и их явно больше.

Так как признаков болезни у них нет, а самочувствие отличное, то они спокойно передвигаются без маски, ездят в автобусах и поездах, веселятся на днях рождениях друзей, ходят на собрания на работе и обнимаются с пожилыми родственниками. И таким образом они могут заразить большое количество людей, сами того не желая и не подозревая.

Почему же такая значительная часть людей болеют без симптомов? И неужели их сейчас стало больше, чем весной? Главный специалист бюро эпидемиологической готовности Департамента здоровья Елена Рябинина сообщила, что за последние пять недель доля бессимптомных больных составляет в среднем 22%, но с весной эти данные сравнить нельзя: тогда тест на коронавирус сдавали только люди с признаками болезни или входящие в группу риска.

Тайна антител

Профессор Ирья Лутсар говорит, что проведенное недавно среди жителей Сааремаа и Ыйсмяэ исследование показало, что 80% людей, в крови которых были обнаружены антитела к коронавирусу — а значит, они переболели болезнью — даже не заметили, что весной болели како-либо респираторной болезнью. У них попросту не было подобных симптомов.

Лутсар отмечает, что результаты разных исследований доказывают, что еще весной была большая доля людей, которые и не подозревали, что инфицированы коронавирусом. То же самое происходит и сейчас.

Американский медицинский журнал Annals of Internal Medicine летом провел исследование и пришел к выводу, что у 40-45% инфицированных отсутствуют симптомы болезни. Ученые пришли к выводу, что у COVID-19 большая способность скрытого распространения, чем предполагалось ранее.

Поэтому американские ученые пришли к выводу, что нужно увеличить тестирование среди людей, не имеющих каких-либо симптомов болезни. Эстонские семейный врачи сообщили Eesti Päevaleht, что в случае пациентов исходят из личной ситуации каждого и могут отправить на сдачу теста даже в случае, если у пациента нет симптомов.

Старший доцент молекулярной иммунологии ТТУ Сирье Рюйтель-Будинот приводит четыре причины того, почему новая волна коронавируса проходит легче, чем весной. Во-первых, уже нет тех людей, кто весной серьезно заболел и в результате болезни скончался. Во-вторых, люди сейчас лучше знают, как защитить себя от заражения, а в-третьих — сейчас болезнь распространена больше всего среди молодых людей, которые в основном переносят ее легче и без симптомов.

Последняя же причина состоит в том, что большинство людей, переболевших коронавирусом весной, сейчас еще имеют иммунитет. Рюйтель-Будинот добавила, что сейчас еще осень, поэтому организмы людей пока еще сильнее после лета и дозы витамина D.

Меньше частиц = меньше симптомов

Вирусолог Андрес Меритс согласен, что на степень заражения влияет время года, и добавил, что тут свою роль играют также маски. "Маски уменьшают количество частиц вируса, попадающих в организм", — объяснил он.

По словам Меритса, есть большая разница между тем, попадет ли в организм пару тысяч или пару сотен миллионов частиц вируса, так как нашему врожденному иммунитету намного легче совладать с меньшим объемом вируса. Рюйтель-Будинот сравнила это с нападением вражеской армии на страну: чем меньше вражеских солдат, тем легче одержать над ними победу.

Статья ученого из Калифорнийского университета в журнале Journal of General Internal Medicine как раз показывает эффективность ношения масок на примере двух круизных лайнеров, где произошла вспышка коронавируса. В феврале вспышка произошла на британском лайнере Diamond Princess, где из 3711 человек заболели 700 и скончались 14. Маски там не использовали. Анализ тестов показал, что у 47% инфицированных отсутствовали симптомы болезни.

В марте произошла вспышка на другом лайнере, направлявшемся из Аргентины в сторону Антарктики. Пассажиры тут же получили хирургические маски и начали самоизоляцию в каютах. На 20 день вспышки из 223 человек заразились 128 человек, при этом у 108 из них отсутствовали симптомы — у целых 81%.

Противники ношения масок и других ограничений на большое число бессимптомных больных заявляют, что пусть тогда все переболеют коронавирусом и получат иммунитет. Вирусолог Андрей Меритс не считает это хорошим аргументом.

"Как долго человечеству понадобится, чтобы адаптироваться к вирусу? С вакциной — полтора года. Без вакцины — вечность. Ведь постоянно растет новое поколение, не имеющее иммунитета", — утверждает он.

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