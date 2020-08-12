Скрытая сторона расставания: 13 000 эстонских детей ждут от своих родителей-должников алименты. Общий долг достиг 33 млн евро

"Самую большую группу должников составляют люди, с которых ничего не взять, или те, кто, обладая имуществом, сознательно уклоняется от платежей", - говорит проработавший судебным исполнителем 20 лет Ристо Сепп.

Если в отношении первых сохраняется надежда взыскать долг, когда, допустим, человек вновь устроится на работу, то с теми, кто принципиально отказывается платить своим детям, гораздо сложнее. Примерно 97% должников по алиментам - мужчины.

Сепп приводит типичный пример принципиального неплательщика. "У человека нет официальной зарплаты или зарегистрированного имущества, которое можно было бы у него забрать. Он ездит на довольно новом автомобиле, принадлежащем его 80-летней матери, у которой нет водительских прав, она вообще инвалид".

Почему такая большая цифра?

12 647 требований (по состоянию на март этого года) - очень большое число. Это население города размером с Хаапсалу, где в среднем каждому жителю один из родителей должен 2600 евро. Есть, конечно, случаи, когда один и тот же родитель должен сразу нескольким своим детям.

С годами число исполнительных листов только растет, однако было бы неправильным говорить, что почти 13 000 детей вообще не получают денег.

Среди должников есть те, кто не платит вообще. Но есть и такие, которые по судебному решению или добровольно согласились ежемесячно выплачивать оговоренную сумму, но не могут быстро рассчитаться с годами копившимся долгом. Для них составляется график платежей, и у второго родителя есть надежда со временем получить требуемую сумму.

Строители и предприниматели

По словам Ристо Сеппа, одну из самых больших групп должников составляют строители.

"Последняя тенденция - это одиночки-предприниматели, которые умело укрывают заработанное, не показывая официально свою зарплату". И тут начинается детективная работа судебного исполнителя, чтобы доказать: у должника есть доход, который он скрывает!

Если никакие другие меры воздействия на должника не помогают, то судебный исполнитель может воспользоваться предоставленной ему в 2016 году возможностью оставить неплательщика без водительских прав, охотничьего или рыболовного билета, или без разрешения на оружие. Эти меры можно применить к тем, кто не выплачивает алименты без уважительных причин.