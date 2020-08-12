12.08.2020, 07:43

Скрытая сторона расставания: 13 000 эстонских детей ждут от своих родителей-должников алименты. Общий долг достиг 33 млн евро

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Ивар Соопан, Maaleht
EST
Скрытая сторона расставания: 13 000 эстонских детей ждут от своих родителей-должников алименты. Общий долг достиг 33 млн евро
Valdek Alber / Maaleht

В Эстонии тысячи детей ждут от своих родителей алименты. Работа по взысканию этих денег возложена на судебных исполнителей, но дело усложняют хитрости должников или их бедность.

"Самую большую группу должников составляют люди, с которых ничего не взять, или те, кто, обладая имуществом, сознательно уклоняется от платежей", - говорит проработавший судебным исполнителем 20 лет Ристо Сепп.

Если в отношении первых сохраняется надежда взыскать долг, когда, допустим, человек вновь устроится на работу, то с теми, кто принципиально отказывается платить своим детям, гораздо сложнее. Примерно 97% должников по алиментам - мужчины.

Сепп приводит типичный пример принципиального неплательщика. "У человека нет официальной зарплаты или зарегистрированного имущества, которое можно было бы у него забрать. Он ездит на довольно новом автомобиле, принадлежащем его 80-летней матери, у которой нет водительских прав, она вообще инвалид".

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Почему такая большая цифра?

12 647 требований (по состоянию на март этого года) - очень большое число. Это население города размером с Хаапсалу, где в среднем каждому жителю один из родителей должен 2600 евро. Есть, конечно, случаи, когда один и тот же родитель должен сразу нескольким своим детям.

С годами число исполнительных листов только растет, однако было бы неправильным говорить, что почти 13 000 детей вообще не получают денег.

Среди должников есть те, кто не платит вообще. Но есть и такие, которые по судебному решению или добровольно согласились ежемесячно выплачивать оговоренную сумму, но не могут быстро рассчитаться с годами копившимся долгом. Для них составляется график платежей, и у второго родителя есть надежда со временем получить требуемую сумму.

Строители и предприниматели

По словам Ристо Сеппа, одну из самых больших групп должников составляют строители.
"Последняя тенденция - это одиночки-предприниматели, которые умело укрывают заработанное, не показывая официально свою зарплату". И тут начинается детективная работа судебного исполнителя, чтобы доказать: у должника есть доход, который он скрывает!

Если никакие другие меры воздействия на должника не помогают, то судебный исполнитель может воспользоваться предоставленной ему в 2016 году возможностью оставить неплательщика без водительских прав, охотничьего или рыболовного билета, или без разрешения на оружие. Эти меры можно применить к тем, кто не выплачивает алименты без уважительных причин.

Советник Министерства юстиции Александр Логусов напоминает, что с 1 января 2021 года в арсенале средств воздействия на должников по алиментам появится еще один мощный довод - вступают в силу законодательные поправки, которые позволят признать недействительным выданный ему проездной документ или отказать в выдаче такого документа.

"По сути это должно работать как запрет на путешествия", - отметил Логусов.

Правда, здесь есть одно "но". Такая мера будет действенна только для тех, кому для поездок требуется именно проездной документ (как правило - паспорт), например при посещении России. Если человек ограничивается в своих поездках Европой, то паспорт ему не нужен, и, следовательно, никакого эффекта новая мера на него не окажет.

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