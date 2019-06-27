Скоро в Финляндии за превышение на 1 км/ч будут штрафовать на солидную сумму

По словам руководителя отдела дорожной безопасности финской полиции Денниса Пастерстейна, даже за превышение на 1 км/ч автомобилисту могут выписать штраф на 100 евро. Данный тариф действует за превышение от 1 до 10 км/ч.

За превышение на 10-15 км/ч — 170 евро, 15-20 км/ч — 200 евро. Все эти расценки действуют в местах, где максимальная скорость 60 км/ч.

До этого в Финляндии превышение до 3 км/ч не учитывалось.