Скоро в Финляндии за превышение на 1 км/ч будут штрафовать на солидную сумму

С июня следующего года в Финляндии вступает в силу новый закон о дорожном движении. В частнисти, изменится мера наказания за превышение скорости, передает Verkkouutiset.
По словам руководителя отдела дорожной безопасности финской полиции Денниса Пастерстейна, даже за превышение на 1 км/ч автомобилисту могут выписать штраф на 100 евро. Данный тариф действует за превышение от 1 до 10 км/ч.
За превышение на 10-15 км/ч — 170 евро, 15-20 км/ч — 200 евро. Все эти расценки действуют в местах, где максимальная скорость 60 км/ч.
До этого в Финляндии превышение до 3 км/ч не учитывалось.
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