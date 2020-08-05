Скоро в Эстонию приедут более тысячи студентов из стран высокого риска заражения

"У нас более 600 студентов из стран с высоким риском, в отношении которых неизвестно, где они находятся. Они начнут возвращаться в Эстонию и не должны никому ни о чем сообщать, поскольку имеют долгосрочные виды на жительство. Мы не сможем обеспечить соблюдение ими самоизоляции”, — выражает обеспокоенность проректор Таллиннского технического университета (ТТУ) Хендрик Волл.

Университеты обязаны проследить, чтобы эти люди сдали анализы и соблюдали самоизоляцию, но Волл честно заявляет, что это невозможно. По распоряжению правительства учебные заведения по прибытии студентов в Эстонию должны обеспечить им транспорт, прследить за размещением и сдачей двух анализов. ”Чтобы сделать, как требуется, мы должны будем встретить их в аэропорту, сделать там тест на коронавирус, отвезти к месту проживания, обеспечить соблюдение самоизоляции и потом взять еще один анализ. Но здесь несколько проблем. Во-первых, общежития уже заполнены. Во-вторых, они прибывают в разное время. На примере других стран мы видим, как заражались встречающие люди и вирус получал дальнейшее распространение”, — поясняет Волл.

В ТТУ учится 831 студент из третьих стран. 20 июля университет направил всем письмо, в котором поинтересовался, где они находятся, покидали ли летом пределы ЕС и когда планируют вернуться в Эстонию. Ответили вузу лишь около ста человек.

В Таллиннском университете (ТЛУ) на старших курсах учится более 400 человек из стран, не входящих в ЕС. Сейчас университет пытается выяснить, ездили ли эти люди куда-нибудь в последнее время. Уже известно, что около 30 человек во время чрезвычайного положения покинули Эстонию. Специалист по связям с общественностью ТЛУ Сулев Олл также говорит, что вуз не в состоянии выполнить требования, установленные правительством. ”Поскольку у вуза нет права ограничивать студентов в передвижении, то за соблюдение самоизоляции может нести ответственность только сам студент. Как университет мы можем лишь объяснить студентам требования и обязанности, связанные с самоизоляцией, сдачей анализов и транспортировкой в место самоизоляции, и в случае необходимости помочь с организацией”, — отмечает Олл.