05.08.2020, 12:54

Скоро в Эстонию приедут более тысячи студентов из стран высокого риска заражения


Туули Йыэсаар
EST 4
Скоро в Эстонию приедут более тысячи студентов из стран высокого риска заражения
Foto: Arno Mikkor, montaaž Ivar Kuldver

Несмотря на то, что некоторые университеты в этом году отказались принимать новых студентов из стран высокого риска по коронавирусу, иностранных студентов, которые уже учатся, ограничения не касаются, пишет Eesti Päevaleht.

"У нас более 600 студентов из стран с высоким риском, в отношении которых неизвестно, где они находятся. Они начнут возвращаться в Эстонию и не должны никому ни о чем сообщать, поскольку имеют долгосрочные виды на жительство. Мы не сможем обеспечить соблюдение ими самоизоляции”, — выражает обеспокоенность проректор Таллиннского технического университета (ТТУ) Хендрик Волл.

Университеты обязаны проследить, чтобы эти люди сдали анализы и соблюдали самоизоляцию, но Волл честно заявляет, что это невозможно. По распоряжению правительства учебные заведения по прибытии студентов в Эстонию должны обеспечить им транспорт, прследить за размещением и сдачей двух анализов. ”Чтобы сделать, как требуется, мы должны будем встретить их в аэропорту, сделать там тест на коронавирус, отвезти к месту проживания, обеспечить соблюдение самоизоляции и потом взять еще один анализ. Но здесь несколько проблем. Во-первых, общежития уже заполнены. Во-вторых, они прибывают в разное время. На примере других стран мы видим, как заражались встречающие люди и вирус получал дальнейшее распространение”, — поясняет Волл.

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В ТТУ учится 831 студент из третьих стран. 20 июля университет направил всем письмо, в котором поинтересовался, где они находятся, покидали ли летом пределы ЕС и когда планируют вернуться в Эстонию. Ответили вузу лишь около ста человек.

В Таллиннском университете (ТЛУ) на старших курсах учится более 400 человек из стран, не входящих в ЕС. Сейчас университет пытается выяснить, ездили ли эти люди куда-нибудь в последнее время. Уже известно, что около 30 человек во время чрезвычайного положения покинули Эстонию. Специалист по связям с общественностью ТЛУ Сулев Олл также говорит, что вуз не в состоянии выполнить требования, установленные правительством. ”Поскольку у вуза нет права ограничивать студентов в передвижении, то за соблюдение самоизоляции может нести ответственность только сам студент. Как университет мы можем лишь объяснить студентам требования и обязанности, связанные с самоизоляцией, сдачей анализов и транспортировкой в место самоизоляции, и в случае необходимости помочь с организацией”, — отмечает Олл.

В Тартуском университете (ТУ) ситуация иная. Новых студентов из стран высокого риска вуз принимает, а уже имеющимся доверяет. По словам заведующей центром международной учебной миграции ТУ Юлле Тенсинг, в университете учится около тысячи студентов из третьих стран и всем им уже в середине весеннего семестра было разослано информационное письмо с просьбой пересмотреть свои планы и подумать, так ли им необходимо покидать Эстонию.

6 июля, когда правительство решило, что прибывающие из третьих стран должны сдать два теста и соблюдать самоизоляцию, ТУ разослал студентам новое письмо, в котором просил сообщить, находится ли кто-то за пределами ЕС и когда намерен вернуться. ”Около 130 студентов сообщили, что находятся не в Европе”, — говорит Тенсинг.

По ее словам, студенты довольно хорошо осознают серьезность ситуации и понимают, что нужно следовать правилам. ”Мы спросили у Департамента здоровья, какие предъявляются требования к приезжающим из третьих стран. Нам дали понять, что пользоваться общественным транспортом они могут, но нужно носить маску”, — отмечает представитель вуза. Также университет планирует организовать как минимум несколько автобусных рейсов из Талиннского аэропорта в Тарту.

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