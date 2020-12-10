Скоро откроется для движения отремонтированный участок Вильяндиского шоссе

По словам вице-мэра Калле Кландорфа, открытие этого участка после ремонта является отличной новостью для всех участников дорожного движения.

”В распоряжении автомобилистов теперь имеется огороженный бордюром реконструированный отрезок проезжей части с рядами шириной 3,25 м, полуметровой полосой безопасности и асфальтобетонным покрытием, — сказал вице-мэр — Для велосипедистов на четной стороне улицы построена велосипедная дорожка шириной три метра, на противоположной стороне — дорожка для пешеходов”.

На обеих сторонах дороги построены по две остановки для общественного транспорта. Сейчас там уложено асфальтобетонное покрытие, но весной, когда станет теплее, оно будет заменено покрытием Confalt. На этом участке построена система ливневой канализации и реконструирован водопровод. Ликвидированы воздушные линии электропередачи, установлено LED-освещение. Движение на перекрестке Вильянди мнт и ул. Лийваметса теперь регулируется светофором. Весной следующего года планируется заняться озеленением территории. В данный момент сюда привозят землю, работы не препятствуют дорожному движению.

Заказчиком работ является Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, проектную документацию составило T-Model OÜ, работы осуществило AS Tariston. Договорная стоимость строительства составила 1,9 млн евро.