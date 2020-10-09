Скоро Эстония перейдет на зимнее время. Последний раз?

Как известно, Еврокомиссия осенью 2018 года решила упразднить перевод часов уже в 2019 году, но под давлениеv обстоятельств весной 2019 года изменила свое решение и назвала новый срок — 2021 год. Странам-участницам ЕС был предоставлен выбор: остаться либо на летнем, либо на зимнем времени.

Расположенным по соседству странам разумно остаться в одинаковом часовом поясе, но тут нужно прийти к консенсусу. Если Эстония, Латвия и Литва предпочитают летнее время, то Финляндия склоняется к зимнему. Такие разногласия наблюдаются по всему ЕС.

В Министерстве экономики и коммуникаций сказали изданию, что о сроках действительно говорилось, но конкретных договоренностей в ЕС по этому вопросу пока нет, поскольку во время последних председательств приоритеты были иными.

Имеются и юридические вопросы. По просьбе ряда стран был заказан анализ правовой основы данного проекта. Авторы анализа выявили ряд недочетов, например, отсутствие достаточных оснований, почему был выбран именно такой подход и как он способствует функционированию внутреннего рынка, а также отсутствие других возможных вариантов.

”На данный момент никаких других новостей нет”, — сказала пресс-секретарь ведомства Лаура Лаастер, отметив, что Эстония по-прежнему поддерживает прекращение ежегодного перехода на летнее и зимнее время во всех странах-членах ЕС и что выбор часового пояса должен оставаться в пределах компетенции стран-участниц. Эстония предпочитает остаться в летнем часовом поясе, однако важнее всего — остаться в том же поясе, что и соседи.

”Однако окончательная позиция по выбору часового пояса еще не сформирована”, — добавила Лаастер.

Если перевод часов все-таки будет упразднен и Эстония предпочтет остаться в летнем времени, то последний раз жители страны переведут часы предстоящей весной. Октябрьский перевод стрелок таким образом окажется последним переходом на зимнее время.