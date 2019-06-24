24.06.2019, 09:28

Скончался журналист Юри Пино


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Jüri Pino
Jüri PinoFoto: Tiit Blaat

Журналист Юри Пино скончался 23 июня в возрасте 48 лет, пишет Õhtuleht.

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