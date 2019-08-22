22.08.2019, 13:43
Скончался Янар Йоала — сын легендарного Яака Йоала
В четверг утром скончался на 45-году жизни сын Яака Йоала, Янар Йоала.
В четверг утром скончался на 45-году жизни сын Яака Йоала, Янар Йоала.
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