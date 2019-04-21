Скончался священник Велло Сало

С 2001 года Сало являлся священнослужителем Пиритаского монастыря и занимался издательством книг — в основном, религиозного содержания — и редактированием нового перевода Библии на эстонский язык.

В 1997 году он был удостоен ордена Белой Звезды II степени, а в 2006 — ордена Государственного герба II степени.