21.04.2019, 11:19
Скончался священник Велло Сало
Сегодня ночью скончался католический священник, теолог, историк и издатель Велло Сало.
Сегодня ночью скончался католический священник, теолог, историк и издатель Велло Сало.
С 2001 года Сало являлся священнослужителем Пиритаского монастыря и занимался издательством книг — в основном, религиозного содержания — и редактированием нового перевода Библии на эстонский язык.
В 1997 году он был удостоен ордена Белой Звезды II степени, а в 2006 — ордена Государственного герба II степени.
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