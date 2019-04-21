21.04.2019, 11:19

Скончался священник Велло Сало


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Vello Salo
Vello SaloFoto: Sven Arbet

Сегодня ночью скончался католический священник, теолог, историк и издатель Велло Сало.

С 2001 года Сало являлся священнослужителем Пиритаского монастыря и занимался издательством книг — в основном, религиозного содержания — и редактированием нового перевода Библии на эстонский язык.

В 1997 году он был удостоен ордена Белой Звезды II степени, а в 2006 — ордена Государственного герба II степени.

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