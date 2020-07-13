В воскресенье в возрасте 48 лет внезапно скончался сооснователь Skype Тойво Аннус, пишет Äripäev.
Его вдова Катя Аннус сообщила, что ведущий партнер Ambient Sound Investments и сооснователь Skype скончался 12 июля в связи с неожиданной болезнью.
Тойво Аннус вместе с Яаном Таллинном, Ахти Хейнла и Прийтом Казесалу основали Skype и в 2005 году заработали десятки миллионов евро каждый на продаже предприятия.
Мужчина взял цемент, лотки от яиц и сделал стильную вещь в сад
Названа привычка, открывающая коронавирусу дорогу в организм
Стали известны последние слова умершего от COVID физика-ядерщика
"Пассажиры" в автомобиле Ефремова: наконец-то все прояснилось