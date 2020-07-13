13.07.2020, 12:46

Скончался сооснователь Skype Тойво Аннус

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Скончался сооснователь Skype Тойво Аннус
Foto: Tiit Blaat

В воскресенье в возрасте 48 лет внезапно скончался сооснователь Skype Тойво Аннус, пишет Äripäev.

Его вдова Катя Аннус сообщила, что ведущий партнер Ambient Sound Investments и сооснователь Skype скончался 12 июля в связи с неожиданной болезнью.

Тойво Аннус вместе с Яаном Таллинном, Ахти Хейнла и Прийтом Казесалу основали Skype и в 2005 году заработали десятки миллионов евро каждый на продаже предприятия.

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