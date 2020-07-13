Скончался сооснователь Skype Тойво Аннус

Его вдова Катя Аннус сообщила, что ведущий партнер Ambient Sound Investments и сооснователь Skype скончался 12 июля в связи с неожиданной болезнью.

Тойво Аннус вместе с Яаном Таллинном, Ахти Хейнла и Прийтом Казесалу основали Skype и в 2005 году заработали десятки миллионов евро каждый на продаже предприятия.