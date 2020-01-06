06.01.2020, 14:16

Скончался руководитель рынка Балтийского вокзала Андрес Рябов


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Andreas Rjabov
Andreas RjabovFoto: Hendrik Osula

В субботу в возрасте 52 лет скончался руководитель рынка Балтийского вокзала Андрес Рябов, сообщила страница Balti Jaama Turg в Facebook.

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