Скончался руководитель рынка Балтийского вокзала Андрес Рябов

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Andreas Rjabov Foto: Hendrik Osula

В субботу в возрасте 52 лет скончался руководитель рынка Балтийского вокзала Андрес Рябов, сообщила страница Balti Jaama Turg в Facebook.