06.01.2020, 14:16
Скончался руководитель рынка Балтийского вокзала Андрес Рябов
В субботу в возрасте 52 лет скончался руководитель рынка Балтийского вокзала Андрес Рябов, сообщила страница Balti Jaama Turg в Facebook.
В субботу в возрасте 52 лет скончался руководитель рынка Балтийского вокзала Андрес Рябов, сообщила страница Balti Jaama Turg в Facebook.
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