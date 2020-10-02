Скончался музыкант и руководитель хора русской песни Вячеслав Тулубьев

Хор русской песни ”Сударушки” был создан Вячеславом Тулубьевым более 30 лет назад. Всеми любимый коллектив под руководством Вячеслава, сохранял и развивал русскую народную песню в Эстонии. Неоднократный лауреат и победитель международных конкурсов и фестивалей как в Эстонии, так и за рубежом, хор ”Сударушки” был участником всех праздников ”Славянский венок”, а Вячеслав Тулубьев был неизменным главным дирижёром сводного народного хора праздника.

Основной работой Вячеслава Тулубьева было преподавание музыки в Таллиннской Тынисмяэской реальной школе. Любимый инструмент — баян, по пальцам одной руки можно пересчитать тех, кто в наших краях владел этим инструментом так же виртуозно.

Он родился в Нарве, но семья в скором времени переехала в Таллинн. Жили в Старом городе, а неподалеку располагался ансамбль песни и пляски Балтийского флота, при котором детям можно было заниматься музыкой. Вот родители и отдали Славу в семилетнем возрасте на баян, чтобы не шатался бесцельно по улицам. А вскоре юный Слава Тулубьев дебютировал как баянист на сцене только что построенного Дома офицеров флота. Учился в общеобразовательной и музыкальной школах, в музыкальном училище, в консерватории, по окончании которой получил диплом дирижера духового оркестра. В оркестре музыкальной школы был единственным баянистом среди сорока аккордеонистов. Так что он сам себе — школа игры на баяне. А уже в 27 лет он стал работать с женским хором в Матросском клубе — после смерти своего учителя по баяну Павла Алексеевича Александрова.

Вячеслав Владимирович работал с хором до последних дней жизни и был любимым и единственным Сударем у своих ”Сударушек”.

Вячеслав Владимирович Тулубьев — лауреат премии А.Архангельского.

В августе Вячеславу Тулубьеву исполнился 71 год.