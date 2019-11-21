21.11.2019, 08:53

Скончался карикатурист Хуго Хийбус


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Скончался карикатурист Хуго Хийбус
Foto: Ekspress Meedia

Скончался эстонский карикатурист Хуго Хийбус. Ему было более 90 лет.

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