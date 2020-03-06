06.03.2020, 09:27

Скончался известный издатель Тоомас Лейто


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Скончался известный издатель Тоомас Лейто
FOTO: Marko Mumm

Сегодня ночью после продолжительной болезни скончался издатель Тоомас Лейто, который после восстановления независимости возглавлял различные газеты и издательства.

Лейто родился 11 июля 1946 года. В 1987-1994 гг работал редактором газеты Rahva Hääl, до 1998 года — ответственным издателем Sõnumileht.

До 2010 года руководил Союзом газет Эстонии. Являлся одним из владельцев Nelli Teataja и издательства Tänapäev.

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